通俄門案 穆勒將赴眾院作證 川普改口反對

2019-05-06 14:08 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 孫梁 ／綜合報導



美國聯邦眾院民主黨人5日表示，特別檢察官穆勒初步確定5月15日到眾院司法委員會作證，就他向司法部提交的俄羅斯干預2016年選舉的調查報告，接受國會的質詢。但川普總統5日對此發推特表示反對，他說穆勒不應到國會作證。

川普稱，民主黨人試圖重新調查，因為他們痛恨不滿調查報告做出沒有勾結的結論。

民主黨眾議員西西里尼（David Cicilline）表示，穆勒到眾院司法委員會的作證日期初步定在5月15日，穆勒將就調查報告回答質詢。

但西西里尼5日在福斯周日新聞節目表示，尚不能保證穆勒會出席聽證。西西里尼說，他沒有從穆勒和白宮方面聽到穆勒不會作證的表態。他說，美國民眾有權直接聽取穆勒的說明，而這一時刻即將到來，儘管我們不能絕對保證5月15日作證。他說，白宮3日表示，不會干預穆勒到國會作證，希望白宮不要改變立場。

但川普5日的推特反對穆勒作證，與他3日的立場截然不同，川普質疑民主黨人要求穆勒作證的動機，稱穆勒不應作證。

由於穆勒仍是司法部的人員，司法部長巴維理仍可能阻止他到國會作證，但巴維理說，他不反對穆勒作證。

眾院民主黨人迫切希望穆勒到國會作證，眾院司法委員會主席納德勒上周表示，他的委員會確定穆勒的作證日期為5月15日。

納德勒還要求巴維理提交穆勒調查報告的全文，6日為提交最後期限，同時還要提交相關的文件和證據，否則將被控藐視國會。

由於巴維理上周沒有理會眾院司法委員會的作證要求，他可能面臨眾院要他來作證的傳票，納德勒已向白宮前顧問麥甘發出要他到眾院作證傳票。