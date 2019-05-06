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台股ADR上周五全面上漲 川普高關稅嗆中為台股添變數

2019-05-06 07:31經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五全面上漲，追隨台股漲勢，台積電續漲，較台北交易股票溢價4.2%。不過，美國總統川普又揚言對中國產品加徵關稅，為今天台股開盤行情增添變數。

美國股市上周五受就業報告提振加速上漲，道瓊工業指數大漲近200點，那斯達克綜合指數今年第四度創歷史新高，周線由黑翻紅。

標普500指數上漲1%，是4月1日以來最大漲幅，盤中一度觸及歷史新高。那斯達克漲1.6%，收在歷史新高，報8,164點。道瓊工業指數漲197點，漲幅0.7%，收26,504點。總結一周，那斯達克和標普500指數漲0.2%，道瓊工業指數仍跌0.1%。

費城半導體指數漲0.7%。

台灣加權股價指數上周五大漲91.81點收11,096.30點，台積電漲2.3%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.01 +2.45 72.00 -1.38

友達 AUO 10.84 +1.15 10.90 -0.59

中華電 CHT 111.36 +0.61 111.00 0.32

台積電 TSM 276.06 +0.70 265.00 4.17

聯電 UMC 13.71 +2.30 13.85 -1.03

資料來源：彭博

台股台積電標普

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