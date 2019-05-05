川普槓上臉書 批封鎖極右派言論

2019-05-05 22:06 台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導



面對極右派專頁遭媒體封殺，川普4日於推特上強力批評。 本報資料照片 分享 facebook

川普發文槓上臉書！美國總統川普4日於推特上發表了一連串批判性言論，指責臉書平台封鎖某些含極右派言論的社群和個人專頁，並宣稱他將會嚴密監控並審查臉書平台的一舉一動。

極右派散布仇恨

根據《英國衛報》報導，美國總統川普4日在推特上發文批評華盛頓郵報，紐約時代雜誌以及臉書等各大主流媒體，擅自封鎖極右派社群團體「Infowars」的言論。川普聲稱他要著手「監督和審查」社群媒體上美國公民的一言一行。

Infowars日前因持續散布帶有種族歧視的仇恨言論被臉書封鎖帳號，各大社群媒體也予以譴責。根據該則報導，臉書官方指出，Infowars已長期違反臉書的公共條款散布仇恨言論，因此依法將其封鎖。Infowars連同在IG上的帳號，也被一併封鎖。

個人專頁也遭封鎖

根據《CNN》報導，除了Infowars以外，電台主持人華特森(Paul Joseph Watson)、英國自由主義記者米羅(Milo Yiannopoulos)以及共和黨成員籮菈(Laura Loomer)等極右派成員的個人專頁也遭到封鎖。他們皆因發表過多的種族歧視以極仇恨言論而被禁。

推特不久後也跟進封鎖了男演員詹姆士˙伍茲(James Woods)的帳號並聲明，如果他刪除那些破壞推特規則的發言，那麼他的帳號將會回復。

川普嚴厲指控，為何這些極右派言論被禁止，而如華盛頓郵報、CNN等的各家媒體卻可以暢所欲言，更何況他們做的新聞多半是假新聞。對此，臉書以及推特的發言人都沒有直接回應，顯見美國內部的言論自由爭議仍然持續發酵。

【更多精采內容，詳見 】