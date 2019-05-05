川普可能提名白宮國內政策委員會前主管出任Fed理事

2019-05-05 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



消息人士透露，白宮將徵詢前任國內政策顧問保羅．聞富瑞（Paul Winfree）是否還有興趣出任聯準會（Fed）理事。

聞富瑞曾經擔任白宮國內政策委員會副召集人，於2018年元月去職，目前在傳統基金會負責經濟政策研究工作。

聞富瑞之前曾經表示有興趣出任Fed理事。白宮幾周之前曾經徵詢聞富瑞的意願，他目前正在考慮中。

Fed目前仍有兩名理事懸缺待補；白宮之前曾考慮提名「披薩天王」凱恩及共和黨保守派人士摩爾出任，但因遭到共和黨內部反對而作罷。