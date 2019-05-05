親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

談發大財被翻白眼 韓國瑜直播嘆：負債3300億我怎不急

蔡總統訪潮和宮 隨扈撞傷警察老婦僅回頭看幾眼

川普可能提名白宮國內政策委員會前主管出任Fed理事

2019-05-05 16:07經濟日報 記者任中原╱即時報導

消息人士透露，白宮將徵詢前任國內政策顧問保羅．聞富瑞（Paul Winfree）是否還有興趣出任聯準會（Fed）理事。

聞富瑞曾經擔任白宮國內政策委員會副召集人，於2018年元月去職，目前在傳統基金會負責經濟政策研究工作。

聞富瑞之前曾經表示有興趣出任Fed理事。白宮幾周之前曾經徵詢聞富瑞的意願，他目前正在考慮中。

Fed目前仍有兩名理事懸缺待補；白宮之前曾考慮提名「披薩天王」凱恩及共和黨保守派人士摩爾出任，但因遭到共和黨內部反對而作罷。

白宮Fed共和黨

相關新聞

影／皇后區檢察官 7參選人辯論 承諾保護移民

2019-05-05 12:41

在位28年 皇后區地區檢察官布朗去世 享壽86歲

2019-05-05 12:37

影／勵馨15周年慶 反對賣春合法化

2019-05-05 12:34

西語裔男8大道行竊 拿拐杖挑走華人錢包

2019-05-05 12:16

女大生報告僅寫19字 獲教授評滿分！

2019-05-05 12:12

美失業率50年新低 川普連任利多

2019-05-05 00:59

川普測試黨內底線 踢鐵板

2019-05-04 23:23

餐館旅館業缺人近百萬！沃爾瑪卡車司機年薪近277萬

2019-05-04 15:59

勞方時代降臨！薪水提高工時彈性 女性大幅重返職場

2019-05-04 15:56

大衰退10年後…好日子來了 美國薪水終於漲了

2019-05-04 15:55

最後通牒！納德勒限巴維理 6日前交穆勒完整報告

2019-05-04 15:14

蒲博思、提勒森、巴維理……川普上任不到2年 毀多少下屬名聲

2019-05-04 15:08

美國大缺工影響 女性掀二次就業潮

2019-05-04 14:54

美上月失業率 創49年新低 川普推文：美現在第一名

2019-05-04 14:05
看更多

熱門文章

北韓昨天到底發射了什麼？謎底揭曉

2019-05-05 08:21

女大生報告僅寫19字 獲教授評滿分！

2019-05-05 12:12

爺酒後幻想2歲孫是惡魔 丟入火爐烤半熟不樂觀

2019-05-04 20:56

巴菲特：當前美國經濟情勢怪異 任何教科書皆意想不到

2019-05-04 19:20

駁整型傳聞韓女神DJ Soda幼時照曝光 網讚「母胎美女」

2019-05-04 17:52

不要隨便轉脖子！28歲男脖痠一轉竟中風

2019-05-04 22:46

美警誤殺性侵報案者 天價賠償金逾6億元

2019-05-04 21:50

長年獨居千萬豪宅 日本51歲女漫畫家感嘆：窮得只剩錢

2019-05-05 11:28

股神巴菲特：金錢買不到快樂 但做到這件事可以

2019-05-04 21:09

搭乘波音737 MAX 巴菲特：一秒都不會猶豫

2019-05-05 10:22

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

巴菲特：我不是價值型投資人、女性對投資能力要有自信

2019-05-05 00:09

以色列報復空襲加薩 炸死1歲女嬰與她懷孕的母親

2019-05-05 11:34

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54

樂極生悲！遊玩俄羅斯聖彼得堡 中國女遊客河邊拍照失足溺亡

2019-05-04 19:26

研究：漫威超級英雄都過胖 英雌則比A片女星還瘦

2019-05-04 18:11

泰王加冕登基 日皇接受朝賀

2019-05-05 00:59

曾神準預言比特幣去年底崩盤！策略師：可以進場了

2019-05-04 20:19

波音737衝入河中 全機奇蹟平安

2019-05-05 00:59

專家：北韓再試射顯示金正恩日益悲觀 似決定一意孤行

2019-05-05 10:56

那斯達克指數 今年四度創高

2019-05-05 00:22

李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51

北韓又試射 盼美回談判桌

2019-05-05 00:59

梅根預產期已過 醫師警告：恐無法如願在家自然生產

2019-05-05 14:17

封殺孔子學院 美國防部拒13所大學豁免申請

2019-05-04 17:41

股東四問巴菲特…

2019-05-04 23:23

北韓疑試射飛彈後 川普稱對金正恩仍有信心

2019-05-05 04:34

達文西右手成鷹爪手 可能影響晚年作畫

2019-05-05 08:40

美失業率50年新低 川普連任利多

2019-05-05 00:59

繼S-400防空飛彈 印度再向俄採購卡-31直升機

2019-05-04 21:31

英國電話客服中心試行周休3日 薪水不變

2019-05-05 09:08

亞洲航空業 旺季面臨減班

2019-05-05 00:23

川普測試黨內底線 踢鐵板

2019-05-04 23:23

科技巨人 強攻新興雲端

2019-05-05 00:22

委反對派領袖瓜伊多：不反對美出兵並肩作戰

2019-05-05 10:42

股神發威 波克夏上季轉盈

2019-05-04 23:23

波克夏Q1轉盈 大手筆回購自家股票

2019-05-04 20:54

黃背心運動第25週 茱麗葉畢諾許等藝人出面聲援

2019-05-05 10:07

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

星期人物／化解西班牙分歧 全看帥哥總理手腕

2019-05-05 00:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top