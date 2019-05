女大生報告僅寫19字 獲教授評滿分!

2019-05-05 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國田納西州一名19歲女大生葛瑞特(Allison Garrett)日前繳交規定的作業----挑選一部自己看過的電影寫影評;雖然這篇報告只寫了19字,老師卻給滿分,但附帶警語。

葛瑞特說,一聽到報告的要求,她立即覺得這是幽老師一默的大好機會。她挑中1999年上映、由布萊德彼特(Brad Pitt)和艾德華諾頓(Edward Norton)主演的經典電影《鬥陣俱樂部》(Fight Club)。這部電影談的是一個規矩嚴苛的地下拳擊俱樂部,最出名的台詞便是:「首要規則是不能提及鬥陣俱樂部。」

葛瑞特決定充分利用這句話。她的報告只有以下19字:「首要規定是不能提及鬥陣俱樂部。這就是全文。」(The first rule of fight club is you do not talk about fight club. That's it. That's the essay.)

教授掙扎許久,最後給了滿分100分,但加註警語,叫葛瑞特不要在其他教授的課堂上做類似嘗試,因為「他們可能沒有我的幽默感」。