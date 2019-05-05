影／皇后區檢察官 7參選人辯論 承諾保護移民

2019-05-05 12:41 世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導



影音來源：記者賴蕙榆

參選皇后區地區檢察官(Queens District Attorney)的七位參選人，日前齊聚傑克遜高地(Jackson Heights)進行政見辯論；他們一致表示皇后區居民的族裔多元，保障移民權益是當選後最重要的任務。

皇后區區長凱茲(Melinda Katz)、市議員朗斯曼(Rory Ranchman)、退休法官拉薩克(Gregory Lasak)、前紐約州總檢察長辦公室特別檢察官(Special Prosecutor)尼維斯(Jose Nieves)、公共辯護律師(public defenders)Tiffany Cabn、前公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)執行總監Mina Malik及執業律師Betty Lugo出席。

當日論壇中先提及皇后區居民組成多元，逾75％為非白人，要求參選人闡述上任後如何維持辦公室多元以反映社區的多樣性；尼維斯、Cabn、 Lugo皆表示，身為移民後代，將注重辦公室人員有「和自己一樣的面孔」(look like us)，進而促進種族、文化的多元及包容性。

拉薩克也提及他擔任皇后區助理檢察官時，一名亞裔青年在皇后區羅斯福大道上邊走邊聽耳機學英語，不料卻因他不懂英文慘遭搶匪殺害，若他當選地區檢察官，一定會讓各族裔的受害人受到平等法律保護及對待，也會聘用社區人士提供語言翻譯，確保受害人能在相同起點上爭取權利；其他參選人也提出法院提供24小時翻譯服務及地區檢察官網站需增加多語言翻譯等，讓皇后區 民眾不怕上法院。

凱茲也說，皇后區近半居民出生於外國，民眾應尊重且認同各族裔文化，她不支持地方政府配合移民及海關執法局(ICE)逮捕無證客，「我們要確保執法人員不會在法院、學校和醫院等場所，隨意詢問民眾的移民身分或是逮捕無證移民」。

當晚七名候選人還針對仇恨犯罪、市府計畫在秋園(Kew Gardens)擴建新監獄提案上重申立場，現場300多位民眾出席聆聽。