在位28年 皇后區地區檢察官布朗去世 享壽86歲

2019-05-05 12:37 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



任職28年 86歲皇后區檢察官布朗辭世 社區悼念 分享 facebook

在位達28年的皇后區地區檢察官布朗(Richard Brown)於3日去世，享壽86歲；布朗連任七次、是皇后區任期最長的地區檢察官， 州長葛謨(Andrew Cuomo)等民選官員相繼表達悼念，稱讚他是無人可替代的「人民公僕」。

布朗幾日前因在家中跌倒，被送往康州瑞定市(Redding)一家醫療機構治療，3日不幸離世，他的妻子、兩個女兒、兒子以及兩個孫女陪伴他走完最後一程；近年被診斷出患有帕金森病症的布朗已和病魔抗爭多時，因病情惡化而於今年1月宣布不再競選連任，3月再次發表聲明表示將在6月1日提前辭職，由首席助理檢察官雷恩(John M. Ryan)代行工作。

皇后區地區檢察官辦公室4日發表聲明，表示布朗是無可替代的「人民公僕」，自1991年上任後連任七次，28年間服務皇后區百萬民眾。

雷恩在聲明中說，布朗任期內皇后區建立紐約市第一個藥物濫用、精神健康及退伍軍人法庭，每一個項目都取得了巨大成功，並作為模板被其他區效仿，「布朗為打造紐約這座最安全的大城市作出巨大貢獻」。

雷恩在聲明中表示，布朗真摯地熱愛這份工作，每日第一個到辦公室工作，最後一個離開，還會親自前往犯罪現場、約見受害者，「他不知疲倦地工作，只為帶給公眾正義」。

葛謨當日也發表聲明，稱讚布朗為紐約司法界的偉人，在司法界孜孜不倦服務60餘年，表示其父親當州長時就發現布朗傑出工作能力，在皇后區地區檢察官出缺時任命他接任，隨後他成功連任至今達28年間，「證明我父親選擇是正確的」。

正參選該職補選的皇后區區長凱茲(Melinda Katz)4日也發表聲明表達哀悼，對布朗的貢獻表示感謝；她將與市議員朗斯曼(Rory Lancman)、退休法官拉薩克(Gregory Lasak)與尼維斯(Jose Nieves)等角逐這一職位。

布朗的追思會將在7日(周二)上午11時30分在森林小丘112街71-11號的猶太改革教堂(The Reform Temple of Forest Hills)舉辦。