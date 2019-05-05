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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

影／勵馨15周年慶 反對賣春合法化

2019-05-05 12:34世界日報 記者牟蘭╱紐約報導

影音來源：記者牟蘭

紐約勵馨婦幼關懷中心4日在法拉盛舉辦15周年感恩聚會，總幹事劉元芬表示，該會僅在去年就幫助了925名遭遇性侵、家暴及人口販賣等受害者走出陰霾；針對近日熱議的賣春合法化議題，她說，一經合法將帶來更多社會問題，指出「女性身體不應買賣」。

當日感恩聚會有近百名婦女攜子女前來參與，多數是曾受勵馨幫助者；紐約勵馨執行董事張麗麗表示，2004年成立之初，勵馨只有一張桌子、一位義工，發展至今已有兩個庇護所和18位同工，越來越多的受害者選擇相信勵馨，改變「家醜不可外揚」的傳統觀念，「我們感謝15年來義工無私奉獻以及社區支持」。

劉元芬表示，15年來勵馨共幫助了3000餘名受害者，僅在去年服務了925名受害女性及青少年兒童，「從剛開始每年只能服務三個家庭，到現在每個月都要服務30個家庭，我們不希望這個數字擴大，但希望幫助更多受過創傷的弱勢群體」。

劉元芬說，由於語言不通、信息閉塞，許多華裔新移民女性成為人口販運受害者，而一些女性也因賣春可快速賺錢，自願選擇從事這一行業；她反對一些組織鼓吹的「賣春合法化」。

劉元芬表示，開始賣春後，這些女性會有麻痺心理，認為『做一個和幾十個沒有區別』；若合法化，這些婦女會將自己賣春的情況合理化。

劉元芬說，一旦賣春合法化，市府恐取消相關幫助賣春女從良的撥款、資源，會帶來更多社會問題外，還將讓更多移民將成為人口販賣的受害者，那些深陷賣春行業的女性將更難走出泥潭，「女性的身體不應被買賣」。

劉元芬說，曾從事賣春的女性前往勵馨求助後，看到其他家暴等受害女性，通過美甲、餐館等工作謀生，樂觀生活，都受到啟發而從良，「這些女性(賣春者)多數在中國有不愉快婚姻，來美後誤入歧途，改變她們的人際關係能幫助她們走出泥潭」。

市議員顧雅明也到場支持，他感謝勵馨等組織對婦女和兒童做出的幫助，也表示反對賣春合法化，認為這一行業背後，有太多雙手在壓榨賣春女，還將帶來毒品、搶劫等犯罪。

劉元芬表示，紐約勵馨的義工將繼續服務弱勢群體，為受害者提供臨時住所、法律以及心理的服務，呼籲受害者，無論移民身分可都撥打(877) 990-8595求助。

紐約勵馨15周年：去年助近名女性重返光明 女性身體不該買賣
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