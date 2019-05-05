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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

西語裔男8大道行竊 拿拐杖挑走華人錢包

2019-05-05 12:16世界日報 記者顏潔恩╱紐約報導

西語裔老漢8大道行竊 拿拐杖挑華人錢包
西語裔老漢8大道行竊 拿拐杖挑華人錢包
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布碌崙(布魯克林)8大道一家華裔經營商場4日發生盜竊案，一名華婦在商場推著嬰兒車逛街時，被一名西語裔男子用拐杖挑走放在手推車把手邊的錢包；管轄該區的市警66分局目前正調查此案，呼籲民眾提供線索。

案件發生於4日中午12時左右，在位於8大道的飛龍超市內；據紐約親子互助會會長黃妮可表示，作為該會成員的一名華裔母親當時推著嬰兒車在超市內購物，突然發現放在手推車把手邊的錢包不翼而飛。

受害者立即報警，到場的警員調出的監控視頻完整記錄下受害者被偷盜的過程；一名60歲左右的西語裔男子拿著拐杖走路，在人潮擁擠沒人注意的時候，快速地伸出拐杖挑走受害者的錢包，隨後迅速離去。

黃妮可表示，由於該超市在周末時人潮眾多，非法分子經常趁勢作歹，而華裔大多息事寧人不願報警；她因而提醒，民眾出門務必小心，特別是攜帶孩子出門、無法顧及自身財物的家長，仍然要隨時保持警惕。

她表示，視頻發現的該嫌犯已是慣犯，時常流連8大道專找華裔下手，呼籲知情民眾向警方提供線索；警方表示，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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