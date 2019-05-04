就業市場強強滾又怎樣！美高中生仍近7成上大學

2019-05-04 16:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合3日電



就業市場雖強勁 高中畢業生卻不急著賺錢 仍有近七成上大學 法新社 分享 facebook 美國經濟情況大好，就業市場強強滾，但最新統計顯示，廠商求才若渴並未明顯吸引高中畢業生投入社會的意願，仍有近七成繼續上大學，而非在高中畢業後馬上找工作。

「華爾街日報」日前報導，根據勞工部統計，2018年全美高中畢業生近69%繼續攻讀大學，略高於2017年的67%。

過去幾十年來，大學入學率穩定攀升，到了2007年美國經濟下滑以來，入學率一直維持在65%附近。

勞工部統計顯示，美國正處於邁向知識型經濟的長期趨勢，而提供理想薪資的工作通常需要年輕人在高中畢業後繼續接受教育，不論是大學學位或技能認證。

喬治城大學教育與勞動力中心主任卡奈瓦(Anthony Carnevale)說：「製造業的工作愈來愈少。」

隨著市場對專業訓練的需求居高不下，許多中學開始納入職業課程，有些學校甚至鼓勵學生在畢業時一併考取技能認證資格。

由於目前美國失業率僅4%，接近歷史低點，意味就業市場吃緊、事求人多於人求事，各家廠商需人孔急，使得不少雇主降低求才的學歷標準，但這似乎沒有明顯改變高中畢業生攻讀大學的意願。

西北大學公共政策學院副教授莫德斯提諾(Alicia Modestino)說：「在經濟衰退最糟糕的時候，確實看到雇主愈來愈要求員工有大學學位，那段時間有很多大學畢業生找不到工作。在那之後，雇主這種要求反而愈來愈少，因為勞動市場已經恢復生機。」

勞工部統計也顯示，男性高中畢業生攻讀大學的比率在2017年下降後，已於2018回升；女性高中畢業生的升學率通常高於男性，去年也沒有明顯變化。

美國勞動市場自從2010年觸底反彈後，至今已經創造了2100萬個就業機會，失業率也從2009年10月的10%高峰一路下探。