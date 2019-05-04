生產力創新高 ！勞工更賣力 資方卻回饋小氣

2019-05-04 16:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



勞工在2019年第一季表現亮眼，打破當季生產力預測；不過，儘管近年美國勞工比過去更賣力、更有效率工作，讓生產力大幅提升，但企業卻未因勞工額外辛苦工作而給予更多回饋。

根據勞工部，非農產業的勞動生產力比去年同期成長2.4%。這是近十年成長新高，也稍高於二戰後多數時期的平均季成長；若比較年成長與前一季成長，勞動生產力增加3.6%，這是至少四年來新高。

企業投資科技有助提高勞工效率，但這無法解釋資本支出成長減緩之際，生產力卻激增的現象。

以數據來看，工程師、調酒師、超商收銀員等其他私人企業員工工作時比過去幾年更認真。儘管生產力隨每季浮動，但整體生產力自2016年依舊穩定成長。

生產力成長有利於企業與經濟，前者可以賺更多錢，後者可使國內生產總值(GDP)更快速成長。問題是企業並未因此獎勵商業與製造業員工多付出的辛勞，包括工時加長、提高產量等。

就今年第一季而言，勞工經通膨調整後的實質時薪幾乎沒增加，製造業員工的實質時薪甚至還下滑。

根據自由市場經濟，生產力提高而且失業率下降時，勞工薪資理應跟著攀升。但現況卻不然，部分經濟學者對於家庭難撐下去的背後原因感興趣：美國企業比過去更吝嗇。

對於成長力上升但薪資不漲的謎題，其中一個可能觀點是生產力增加可能只是暫時現象，而非大趨勢；另一個看法是企業吝於讓員工分一杯羹。

但美國勞工並不在乎經濟理論，許多勞工紛紛上街罷工要求加薪。薪資停滯是全國大範圍勞工罷工的主因之一，加州、伊利諾伊州和密蘇里州等地也陸續出現罷工情形。

部分經濟學者相信，勞工繼續抗爭下去，勞資權力更趨平衡，勞工薪資終會抬升。