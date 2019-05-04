餐館旅館業缺人近百萬！沃爾瑪卡車司機年薪近277萬

2019-05-04 15:59 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



失業率創新低 餐館和旅館職缺近百萬 法新社 分享 facebook 美國4月失業率下降至3.6%，來到1969年12月以來的最低點。由於勞力市場吃緊，逼得企業在招聘員工時端出更好的薪資和福利，或將招聘條件放寬；其中，餐館和旅館業出現人才荒，目前職務空缺多達99萬1000人，預計2028年將有160萬個職位出缺。

全國餐館協會（National Restaurant Association）表示，該行業1510萬名員工中有40％年齡在16-24歲之間，而該年齡層人口估計到2028年會減少130萬人。

也正因此，從招聘流程開始，餐館業正重新考慮僱用的人員和方式。麥當勞(McDonald`s)上周宣布正與全美最大非營利組織樂齡會（AARP）合作，招聘年長勞工補充上午和中午時段人力。

總部位於加州的Taco Bell快餐連鎖店，則在全國各地舉辦數百次招聘會，希望在最繁忙的夏季到來前，吸納足夠人手，為全美逾7000家分店每家僱用約10名員工；在熱絡又輕鬆的面談氣氛中，有些人當場就獲得聘用，每個應徵者都帶回家免費餐點和Taco Bell紀念品。

有些公司則是提供更好的薪水條件和福利來吸引應徵者，包括學費補助和彈性工作場所。例如，沃爾瑪(Walmart)今年稍早表示，正加大力度改進和簡化招聘流程並提高工資，將僱用900名卡車司機並每年支付近9萬美元（約台幣277萬）。

此外，星巴克(Starbucks)和迪士尼(Walt Disney )等名列財星500強（Fortune 500）的企業為招聘人才，正積極與大學合作提供大學成就計畫，其中包括提供全額學費至學生畢業。

其他較小型公司明白，若要填補空缺必須發揮創意。墨西哥捲餅快餐店Dos Toros共同業主克雷默（Leo Kremer）的想法超越主流勞動力資源，從包括前囚犯在內的其他群體，招募人才。