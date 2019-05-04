勞方時代降臨！薪水提高工時彈性 女性大幅重返職場

2019-05-04 15:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



薪水提高、工時有彈性 25至54歲女性積極返職場 法新社 分享 facebook 美國近50年來最強勁的勞動市場吸引許多民眾加入或重返職場，其中25至54歲的女性人數大幅超出同年齡層男性，主要原因為雇主缺乏人力而配合調高薪資，以及提供更彈性的工時。

專家表示，企業面臨越來越嚴重的勞力短缺，因此開始因應員工育兒或照顧長輩的需求。

求職網站Indeed招聘實驗室(Hiring Lab)研究主任瑪莎．金貝爾(Martha Gimbel)表示：「勞動市場緊縮，女性可以與雇主多加協商。」

金貝爾指出，這代表女性能要求更高薪資供她們支付白天托嬰服務，以及彈性工時讓她們可以在家工作，或者在中午離開接送孩子。

印第安納州廣告公司Well Done Marketing公關主任凱西．考森(Casey Cawthon)表示，公司今年開始提供不限天數的有薪假，並允許部分員工在家工作或更常休息；這些政策專為需要照顧孩童與年邁雙親的女性所設計。

根據女權倡導組織「全國婦女和家庭夥伴」(National Partnership for Women & Families)，超過100家大公司提供有薪家庭假，國內17%的勞工享有這項福利，比2014年12%的比例稍微成長。

25至54歲在尋找工作的女性從2015年3月73.4%成長到去年同期的75.7%；根據布魯金斯研究院(Brookings Institution)漢密爾頓項目(Hamilton Project)統計，該年齡層女性勞力參與已恢復70%，超越衰退前程度，不過仍未達到2000年的高峰。

漢密爾頓項目指出，同年齡層的男性勞動力自2015年3月的88.5%成長到去年同期的89.5%，僅恢復2000-2015年31%的衰退勞動力。

女性回歸職場人數高於男性，其他原因包括以女性為主的產業需求增加、女性教育程度提高有更多工作機會；漢密爾頓項目政策主任納恩(Ryan Nunn)也說，鴉片危機使更多男性難以成為勞動力。