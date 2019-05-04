大衰退10年後…好日子來了 美國薪水終於漲了

2019-05-04 15:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



紐時：大衰退十年後 薪水終於開始走高 UCD匯入 分享 facebook 紐約時報報導，在美國經濟衰退的十年之後，薪資總算開始走高；勞工部3日公布的最新統計報告顯示，今年4月間，時薪制薪水工資較2018年同期平均增加了3.2%，這是連續九個月來，薪水增加幅度較一年前增加3%以上。

過去幾年來，美國一直維持低失業率，就業數字表現亮麗，不少企業主管甚至抱怨根本來不及找到足夠的勞工填補職缺；然而，就在美國經濟不斷穩定成長的同時，有個關鍵問題卻始終讓民眾不禁納悶，那就是為什麼工資沒有跟著同步調漲，調薪幅度快要比不上通貨膨脹的速度。

求職搜尋引擎網站「確實」(Indeed)經濟學家瑪莎‧金貝爾(Martha Gimbel)分析，過去這幾年間，很多人都在問著為何工資沒有調漲，「這一路下來，我們看到的最後結果是，其實必須等個幾年，讓勞工市場變得趨緊才行。」

這波工資調整當中，加薪幅度最大的受益族群就是低薪勞工。

華府智庫「經濟政策學院」(Economic Policy Institute)研究發現，過去五年間，在最低工資標準獲得調高的州，低薪勞工平均加薪約13%，而在最低工資沒有調整的州，低薪勞工薪資也增加了8.4%。

除了領取最低工資的勞工受益之外，投資機構Evercore ISI經濟學家提迪斯契(Ernie Tedeschi)表示，受到勞工市場趨緊的影響，僱主被迫要替位於薪資位階底層的勞工加薪。

金貝爾指出，由於醫療照護、製造業大量聘用勞工，連帶對零售業、餐飲業者形成壓力，紛紛調高工資，才能在就業市場保持競爭力。

至於工資調高的榮景有多少發展空間，經濟學家奧茲米克(Adam Ozimek)說，1990年代晚期至2000年代初期的美國勞工市場趨緊期間，非主管職位勞工連續幾年加薪幅度都有大約4%，而且通貨膨脹並未發生一發不可收拾的局面。

他表示，這種好日子可能會再度來臨，現在企業仍然忙著徵人，通貨膨脹則維持低迷。