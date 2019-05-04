最後通牒！納德勒限巴維理 6日前交穆勒完整報告

2019-05-04 15:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合3日電



眾院司委會主席納德勒下通牒 限巴維理周一交出完整穆勒報告與相關證物 趙元良 分享 facebook 國會民主黨人盼與司法部重新協商揭露穆勒報告，3日由眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)下通牒，要求司法部長巴維理(William Barr)在6日交出完整版穆勒報告與相關證物，否則將發動委員會投票，指控司法部藐視國會。

但民主黨人也調整策略，願意只對部分穆勒報告的材料發出傳票，並可能只要求司法部提出一部分證物。

「紐約時報」報導，原本納德勒要求本周交出完整版穆勒報告，但被司法部拒絕。如今隨著國會民主黨人對川普總統的調查加深，立法部門與行政部門之間的對立愈來愈深。

納德勒在給巴維理信中寫道：「委員會準備努力配合貴部，但若貴部堅持拒絕遵守有效發出的傳票，委員會將進行藐視投票，並尋求後續法律手段。」

對此司法部3日拒絕回應，而納德勒在司法委員會中的主要對手、共和黨聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)也開砲，認為納德勒等於是要司法部長「無視」法律，並指控他「濫用政治」。

目前看不出巴維理與川普政府是否有任何機會接受納德勒提議，但若這場爭議最後要上法院解決，雙方爭議點之一將是兩邊是否試圖配合對方的憲法需求。

眾院司委會主席納德勒下通牒 限巴維理周一交出完整穆勒報告與相關證物 趙元良 分享 facebook

納德勒在信中抱怨，司法部只開放12位司法委員會的議員查閱刪節較少的穆勒報告，還得簽署保密協定，筆記也只能留在司法部不能帶走，卻完全沒說明作此限制的原因。

若觀察過去國會傳票調查權與總統行政權力之間的法律大戰，法院說法是憲法要求雙方必須合意協商，以找出解決方法，而納德勒可能想透過這次致函司法部留下紀錄，以便未來在法庭上告訴法官，川普政府的態度不合理。

值得注意的是，司法部助理長波伊德(Stephen Boyd)本周在說明無法配合司法委員會最先提出的1日交出報告期限時，暗示司法部有可能妥協，「願意進一步配合適當聚焦且範圍更小的調查，只要是出於合理立法目的之調查」。