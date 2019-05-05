傲慢的白宮vs.憤怒的國會 權鬥能否法院解決

2019-05-05 15:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合3日電



(稿多可留)WSJ分析：白宮與國會升高衝突 為未來幾年都可能產生影響 法新社 分享 facebook 在國會大廈的一個房間裡，維州民主黨眾議員康納利(Gerry Connolly)對白宮律師帕普拉(Mike Purpura)在安全審查程序問題所作的回應感到憤怒，這不是因為他的官方答案，而是他的傲慢語調。

其實這只是國會與白宮之間，因國會的監督權力問題而出現的其中一個例子；在此之前，司法部長巴維理拒絕出席眾院司法委員會有關通俄門調查報告的聽證會，議長波洛西指他說謊，等同犯法，也是另一個例子。

再者，國會是否可以審查川普總統的商業及報稅紀錄等，都有可能重新確定彼此未來的關係以及權力範圍；華爾街日報分析認為，國會與白宮的衝突會持續升級，對未來數年都會造成影響。

如果川普贏得任何法律論述，他將開創先例，永久限制國會的監督能力；若眾院民主黨人取得成功，以後的總統就會知道，國會有權追究長期掩蓋下來的報稅表，深入調查他們擔任公職前的商業關係、和公司高階職員的談話等，甚至有可能當他們宣布競選連任時就予以追究。

報導指出，其實目前國會與白宮的衝突，早在歐巴馬時代就已出現；前總統歐巴馬與國會共和黨人之間出現長達數年的權力鬥爭。當時共和黨控制的國會經常反對歐巴馬的提名人選，因此民主黨控制的參院在2013年改變了規則，以簡單多數確認總統的提名。

但當後來共和黨控制參院時，擱置了歐巴馬在2016年提名加蘭德(Merrick Garland)出任最高法院大法官的任命聽證。

在民主黨方面，一直視川普的反應為對國會全面阻撓；眾院民主黨人透露，波洛西早前就在一次閉門會議上，對民主黨議員說：「川普正在處處阻撓我們。」

對於雙方權力之爭，是否會透過法院解決？多位曾在白宮、國會兩院任職的律師指出，法院通常不願意限制國會的監督權力，然而川普可能會爭辯，指國會的種種要求對他構成騷擾，而法院的明確裁決，或會削弱他與國會談判的能力。