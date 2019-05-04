蒲博思、提勒森、巴維理……川普上任不到2年 毀多少下屬名聲

2019-05-04 15:08 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



紐約客：川普上任不到兩年 毀了多少替他工作的人的名聲 路透社 分享 facebook 紐約客雜誌報導，川普上任不到兩年，卻毀了許多下屬的名聲，上任不到三個月的司法部長巴維理(William Barr)是最新一例；巴維理本周沒有出席國會眾院司法委員會的聽證會，惹得民主黨議員買一堆炸雞到場，奚落巴維理「怯弱、膽小」(chicken)。

共和黨眾議員柯林斯(Doug Collins)說，民主黨玩這種把戲令人不齒，但民主黨的司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)告訴他，巴維理違抗國會傳票，拒不出席聽證會，讓國會、憲法以及「總統不是獨裁者」的美國制度陷入危機。

民主黨籍的眾院議長波洛西也重砲轟巴維理，說處理通俄調查報告時，居然宣誓後對國會說謊，讓部長職位蒙羞；並稱他是川普的「走狗」。

「紐約客雜誌」(New Yorker)報導，其他不管生涯、專業名聲、甚至個人尊嚴，因為出任川普的重要幕僚或內閣職務而遭損者不一而足。

報導說，以前國務卿提勒森(Rex Tillerson)為例，曾經貴為艾克森美孚石油公司執行長的提勒森，根據當時川普幕僚長凱利(John Kelly)提供給記者的背景說明，竟然是坐馬桶時收到「被請走路」的通知，川普本人緊接著再給一記悶棍，透過推文宣布開除他。

報導指出，川普第一任幕僚長蒲博思(Reince Priebus)則是在剛下空軍一號總統專機，毫無預警地，川普就發表推文，宣布開除白宮幕僚長。

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川普2日又重操舊手法，原本被提名出任聯準會理事的摩爾(Stephen Moore)，僅僅半小時前還信誓旦旦地告訴彭博新聞說總統挺他而且「全力衝刺」幫他，川普就在中午12點29分推文說，摩爾已經出局，和蒲博思遭遇相似；有媒體即以摩爾「被蒲博思了」(got Priebus-ed)報導摩爾的新聞。

被川普慘烈開除的前聯邦調查局(FBI)局長柯米，最了解川普這種「無關道德」領導人的整人術；他在本月1日投書紐約時報說：「他就有辦法讓身邊的人表露個性。內力不足的人，在本行再有成就，要活下去，得做出多少妥協。妥協多了，你要恢復元氣已無可能。川普先生一小口一小口吃掉你的靈魂。」