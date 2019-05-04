美上月失業率 創49年新低 川普推文：美現在第一名

2019-05-04 14:05 世界日報



記者張大仁、編譯劉煥彥／綜合報導

美國4月就業數據再創佳績，勞工部3日公布失業率降至3.6%，創下49年來的新低；同期全美新增26萬3000個非農業工作機會，高於華爾街預期的19萬人，顯示美國經濟成長依然暢旺。

川普總統立即推文叫好，不僅在個人推特轉發三則媒體相關報導，大讚「就業！就業！」還引用他喜愛的保守派新聞網站「卓奇報告」(Drudge Report)的報導標題說，「我們都能同意，現在美國是第一名。我們是全世界羨慕的對象，而且最棒的還沒來呢！」

就業數字亮麗無疑對川普政績大大加分，根據有線電視新聞網(CNN)最近一次民調，美國人對於川普處理經濟的支持度達到56%，創下他在任以來最高紀錄。

勞工部統計，全美平均時薪月增0.2%至27.77元，累計過去一年來成長3.2%；4月納入勞動市場的人數飆升64萬6000人，創下9620萬人的新高。

這是美國經濟連續第103個月新增就業機會，也是連續第31個月失業率低於5%。

CNN分析，美國失業率上次達到歷史低點是在1969年12月的3.5%。儘管許多經濟學者認為勞動市場趨緊，但隨著經濟擴張時期再過幾個月將創下史上最長紀錄，就業市場依然持續成長。

其次，4月新增的26萬個工作機會中，大多數是商業服務、醫療健康與建築業等高薪工作，才會使平均時薪年增3.2%，遠高於同期通膨率的1.9%，意味勞工的實質薪資增加。

但CNN也指出，失業率下降的另一因素是需要工作的美國人變少，使得勞動參與率從3月的63%，降至4月的62.8%。

由於勞動市場的工作機會高於失業人口數字，經濟學家擔心美國要怎麼進一步擴大勞動人口，不論是由技能訓練、引進專業移民或其他方式。

華爾街資產管理機構AllianceBernstein高級經濟學家溫諾格瑞(Eric Winograd)說：「除了月度波動之外，勞力市場仍然非常強勁，任何單月增加的勞動力數量，幾乎是新進勞動力市場所需勞工數量的兩倍。」

然而，部分市場人士預期勞力市場需求可能在未來幾個月趨緩，市場研究機構Capital Economics資深經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)指出，每周平均工時與整體勞動參與率都些微下降，都顯示勞力市場潛藏暗流，「勞動市場不像近期新聞標題講得那樣強勁」。