親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女議員質詢氣到「翻白眼」 韓國瑜今回應了

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

美上月失業率 創49年新低 川普推文：美現在第一名

2019-05-04 14:05世界日報

記者張大仁、編譯劉煥彥／綜合報導

美國4月就業數據再創佳績，勞工部3日公布失業率降至3.6%，創下49年來的新低；同期全美新增26萬3000個非農業工作機會，高於華爾街預期的19萬人，顯示美國經濟成長依然暢旺。

川普總統立即推文叫好，不僅在個人推特轉發三則媒體相關報導，大讚「就業！就業！」還引用他喜愛的保守派新聞網站「卓奇報告」(Drudge Report)的報導標題說，「我們都能同意，現在美國是第一名。我們是全世界羨慕的對象，而且最棒的還沒來呢！」

就業數字亮麗無疑對川普政績大大加分，根據有線電視新聞網(CNN)最近一次民調，美國人對於川普處理經濟的支持度達到56%，創下他在任以來最高紀錄。

勞工部統計，全美平均時薪月增0.2%至27.77元，累計過去一年來成長3.2%；4月納入勞動市場的人數飆升64萬6000人，創下9620萬人的新高。

這是美國經濟連續第103個月新增就業機會，也是連續第31個月失業率低於5%。

CNN分析，美國失業率上次達到歷史低點是在1969年12月的3.5%。儘管許多經濟學者認為勞動市場趨緊，但隨著經濟擴張時期再過幾個月將創下史上最長紀錄，就業市場依然持續成長。

其次，4月新增的26萬個工作機會中，大多數是商業服務、醫療健康與建築業等高薪工作，才會使平均時薪年增3.2%，遠高於同期通膨率的1.9%，意味勞工的實質薪資增加。

但CNN也指出，失業率下降的另一因素是需要工作的美國人變少，使得勞動參與率從3月的63%，降至4月的62.8%。

由於勞動市場的工作機會高於失業人口數字，經濟學家擔心美國要怎麼進一步擴大勞動人口，不論是由技能訓練、引進專業移民或其他方式。

華爾街資產管理機構AllianceBernstein高級經濟學家溫諾格瑞(Eric Winograd)說：「除了月度波動之外，勞力市場仍然非常強勁，任何單月增加的勞動力數量，幾乎是新進勞動力市場所需勞工數量的兩倍。」

然而，部分市場人士預期勞力市場需求可能在未來幾個月趨緩，市場研究機構Capital Economics資深經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)指出，每周平均工時與整體勞動參與率都些微下降，都顯示勞力市場潛藏暗流，「勞動市場不像近期新聞標題講得那樣強勁」。

失業

相關新聞

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

中國不是對手？ 拜登發言遭兩黨圍剿

2019-05-03 14:28

川普親信 放棄角逐聯準會理事

2019-05-03 14:08

波洛西轟巴維理說謊、犯罪 司法部：毫無根據的攻擊

2019-05-03 12:57

巴維理拒赴眾院作證 眾議員大啃炸雞譏膽小怯懦

2019-05-03 12:53

柯林頓向中國喊話：何不駭川普稅表？

2019-05-03 12:49

美司法部長巴維理掃除障礙 專家：川普恐更脫序

2019-05-03 12:45

祖克柏豪擲18.4億元 悄悄買加州美景地產

2019-05-03 12:07

紐約地鐵炸彈客協助美國政府調查 獲判十年徒刑

2019-05-03 11:58
看更多

熱門文章

影／泰王加冕前先娶妻 前空姐「趴地成婚」變王后

2019-05-03 18:01

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上142人獲救

2019-05-04 11:50

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

亞洲瘋狂富豪是真的！ 住一晚300萬元的世界級度假天堂

2019-05-03 21:05

紐西蘭總理宣布與男友訂婚！愛情長跑六年終捎喜訊

2019-05-03 15:21

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

中國打壓？倫敦金融城不准台灣隊伍參加遊行

2019-05-03 17:12

受困西班牙農田的摩洛哥婦女：為了溫飽，我只能讓雇主性侵

2019-05-03 16:03

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

俄羅斯：準備好售土耳其蘇愷57

2019-05-03 21:58

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46

馬國釋放段氏香 金正男謀殺案結了

2019-05-03 23:53

泰王今補辦登基大典 王權大擴張

2019-05-03 23:48

英國少男將狗從懸崖拋落大海引網民震怒 警方已介入調查

2019-05-03 20:50

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21

中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

2019-05-03 22:39

準媽媽分娩前忍痛忙化妝 只為生嬰後拍倩影放IG

2019-05-03 21:09

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

梅根生了? 英博弈業者停止接受下注

2019-05-03 20:11

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

貝佐斯防暗殺 斥資550萬裝防爆防彈窗

2019-05-03 20:34

日相安倍：願會北韓金正恩 不預設任何條件

2019-05-03 17:30

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

復活節連環爆炸恐攻 斯里蘭卡確認9嫌身分

2019-05-03 16:01

影／首例！美無人機成功運送移植用腎臟

2019-05-03 16:50

不滿脫歐延宕 英地方選舉 兩大黨嘗到大敗

2019-05-03 23:56

美國4月就業數據偏強 美股及美元溫和走升

2019-05-03 20:58

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

跟著股神...七人變億萬富豪

2019-05-03 23:39

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top