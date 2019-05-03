波洛西轟巴維理說謊、犯罪 司法部：毫無根據的攻擊

2019-05-03 12:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合2日電



眾議院院長波洛西轟巴維理證詞公開說謊。 法新社 分享 facebook

國會民主黨人與川普政府的對決，因為司法部長巴維理(William Barr)近期對通俄案調查的發言而日趨白惡化；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2日公開抨擊巴維理4月國會作證時說謊，稱「這是犯罪」後，司法部不久就反擊，指稱波洛西的當天談話是「沒有根據的攻擊」。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)也在福斯新聞台(Fox News)的節目上強調，通俄案調查已經結束，民主黨人應該接受現實。

「國會山莊報」報導，司法部女發言人凱瑞‧庫佩克(Kerri Kupec)發表聲明說：「波洛西議長對於司法部長的攻擊沒有根據，這不僅魯莽、不負責任，也不是真的。」

波洛西在2日召開的記者會上表示，身為堂堂美國司法部長，竟然沒有向國會告知事實，「這極為嚴重，這是犯罪。」

巴維理在1日出席參院司法委員會聽證會時，由於特別檢察官穆勒致函他抗議先前發表的調查報告四頁摘要這回事，一再受到多位參議員的強力質問。

波洛西的2日指控，似乎是鎖定巴維理4月在國會作證時提到，他不知道特檢團隊成員是否對他處理穆勒報告的方式有疑慮。

另外，白宮發言人桑德斯2日公開抨擊國會民主黨人，1日對巴維理在國會作證時的質問「令人吃驚」。

桑德斯在福斯新聞台「America`s Newsroom」節目上，將民主黨人形容為一心只想找到川普總統共謀或妨礙司法的素材，儘管特別檢察官穆勒的長期調查已結束，報告內容也出爐。

桑德斯說：「我們在整個過程都很透明，我們讓十幾個人去跟特別檢察官談話、交出140萬頁的文件，是完完全全地透明。這件事已經結束了，民主黨人應該要往前走，不能繼續在這件事死纏爛打，繼續讓美國人民經歷這些，應該要與總統一起解決真正的問題。」

此外，白宮律師佛拉德(Emmet Flood)在司法部4月發表刪節版穆勒報告後的隔天，致函巴維理，指稱穆勒並未盡到檢察官責任，因為調查報告中並未就川普是否妨礙司法做出結論，並認為穆勒其實是透過調查報告「做出政治聲明」。

根據佛拉德在4月19日寫給巴維理的5頁信函中，提到「在總結調查時，特別檢察官辦公室只有一個職責，就是向司法部長提出機密報告，說明特別檢察官認定的起訴決定或不起訴決定；但特檢辦公室有責任要做的這件事，卻沒有做，而且是蓄意、毫無歉意地不做。」

佛拉德表示，「特檢辦公室在妨礙司法的問題上，既沒有做出起訴決定，也沒有不起訴的決定。」

司法部長巴維理本月2日從家裡出來，卻未赴國會出席聽證。 路透社 分享 facebook