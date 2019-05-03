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巴維理拒赴眾院作證 眾議員大啃炸雞譏膽小怯懦

2019-05-03 12:53世界日報 記者顏伶如／綜合報導

眾議員科恩在議場大啃炸雞諷刺巴維理。 法新社
眾議員科恩在議場大啃炸雞諷刺巴維理。 法新社
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眾院司法委員會２日上午舉行聽證會，正當國會議員與大批媒體翹首期盼司法部長巴維理是否回心轉意出席之際，民主黨籍田納西州聯邦眾議員科恩(Steve Cohen)上午9時在議場內大啃炸雞，譏諷巴維理膽小怯懦；原本巴維理的席位桌上，則放了一隻瓷器白雞。

部分眾院民主黨議員2日表示，考慮訴諸鮮少動用的國會權力，以藐視國會為由，對拒絕提供未刪節「通俄案」調查報告完整版給國會的巴維理處以罰款。

巴維理1日花了5個多小時的時間，在參院聽證會上為他所撰寫的特別檢察官調查報告重點彙整辯護；由於特別檢察官穆勒(Robert Mueller)先前曾經致函巴維理，信中抱怨巴維理未能完全掌握「通俄案」調查報告精髓，因此多位民主黨參議員在聽證會上針對穆勒質詢對巴維理接連提問。

民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)2日在聽證會開場，便對巴維理缺席發表聲明指出，從官員不願參加國會聽證會的事實，可以看出川普政府的嚴重問題。

眾院司法委員會成員之一、民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)對媒體說：「國會權力不容侵犯，我們會執行權力。」

劉雲平表示，眾院現在就可以立即對藐視國會的當事人處以罰款，「如果他不配合的話，我們就會這麼做。」

納德勒表示，可能考慮對巴維理提出藐視國會，因為眾院已對巴維理發出傳票，要求提供未刪節版的「通俄案」調查報告，但巴維理卻拒絕配合。

眾院民主黨考慮對巴維理處以罰款。 美聯社
眾院民主黨考慮對巴維理處以罰款。 美聯社
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原本巴維理的席位桌上，被放上一隻瓷器白雞。 路透社
原本巴維理的席位桌上，被放上一隻瓷器白雞。 路透社
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