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柯林頓向中國喊話：何不駭川普稅表？

2019-05-03 12:49世界日報 編譯郭宣含／綜合2日電

柯林頓指司法部長成了川普的辯護律師。 法新社
柯林頓指司法部長成了川普的辯護律師。 法新社
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2016年總統大選成為川普手下敗將的喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)，1日批評司法部長巴維理是「總統辯護律師」，她與前副總統白登都要求巴維理辭職；她也警告俄羅斯仍不斷企圖干涉美國選舉，並說民主黨參選人或許可以找中國，拿到川普總統的納稅申報表。

柯林頓1日晚間在有線電視MSNBC「瑞秋·梅道秀」(The Rachel Maddow Show)節目上表示，她認為民主黨人在參院司法委員會表現很好，他們揭露巴維理在回答特別檢察官穆勒報告時，就像川普的辯護律師，不像美國最高的司法首長。

柯林頓說，巴維理未履行職責，要求他下台相當合理。

今日美國報報導，無論誰拿下民主黨2020年總統提名，似乎都不可能再讓巴維理擔任司法部長；目前民主黨支持度領先的總統參選人白登，1日也要求巴維理辭職，因為他們認為巴維理公開穆勒報告時不誠實。

但柯林頓表示，巴維理現階段不會辭職，但「應該深入調查，不該讓巴維理成為閃光奪走焦點，轉移穆勒報告的兩大發現。」其中一項就是俄羅斯漫天又有系統性地干涉美國選舉。

柯林頓還用假設情境，描述外國加強干涉2020年選舉，藉此表示因為川普無須負責，其他參選人似乎也可能想與外國政府交涉，顯示選舉氣氛變得多「詭異」。

她在節目中說：「瑞秋，試想有個民主黨2020年總統參選人來妳的節目，那個人說，唯一在任何方面跟俄國不相上下的另一個對手就是中國，那麼為什麼要讓俄國獨樂樂？既然俄國明顯支持共和黨，為何不要求中國支持我們？」

柯林頓接著表示：「中國，如果你在聽的話，為什麼你不去拿川普的納稅申報表？我很肯定我國媒體重重有賞。」

柯林頓民主黨川普

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