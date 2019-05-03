美司法部長巴維理掃除障礙 專家：川普恐更脫序

2019-05-03 12:45 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



巴維理解釋報告偏袒川普，確保國會無法擋川普。記者／趙元良攝影 分享 facebook

參院司法委員會1日就特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查報告舉行聽證會，司法部長巴維理的應對引發政治風暴；但身為報告執筆人的穆勒卻沒有出聲；事實上，將近兩年的「通俄案」調查期間，穆勒始終保持沉默，正因為穆勒基於職責三緘其口，川普盟友一個個抓緊機會掌握話語權。

巴維理對於「通俄案」調查報告的解釋，反映出他個人對於這份調查報告的觀點，而巴維理所有結論，明顯偏袒川普總統。

巴維理以「護主心切」角度解讀穆勒調查報告，1日在聽證會上偶爾因為過於積極，言行舉止之間不像美國司法部長，反而像是川普的辯護律師。

雖然穆勒在報告中指出，川普可能觸犯妨礙司法，但巴維理卻冷處理，甚至忽略；巴維理刻意放大處理的強調重點，則是穆勒並沒有查到川普或川普陣營與俄羅斯串通合謀的實證。

巴維理1日出席參院聽證會後，2日則拒絕參加民主黨多數主導的眾院司法委員會聽證會；政治觀察家指出，巴維理的動作證明，如今川普可以為所欲為，接下來一年半的任期，可能將有更多脫序狀況出現。

川普上台雖然時間並不長，但以白宮為主角的這齣政治大戲，卻讓世人體會到只要黨派「選對邊站」，現代美國政治制度根本無法制衡總統，儘管立法部門權力似乎受到川普影響而大幅削弱，眾人只能束手無策。

巴維理抱持信念是總統權力不須受到制衡，身為司法部長的他所扮演角色彷彿就像一塊花崗岩，願意出手為川普阻擋、擺平所有可能面臨的困難或障礙。

川普顯然對巴維理表現感到滿意，1日晚間接受福斯商業網(Fox Business)專訪時，形容巴維理是個「很傑出的人，有著傑出的法律素養。」川普也說，巴維理在參院司法委員會聽證會的表現「棒極了」。