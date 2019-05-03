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紐約地鐵炸彈客協助美國政府調查 獲判十年徒刑

2019-05-03 11:58聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

十年前圖謀在紐約地鐵發動炸彈攻擊的嫌犯薩齊（Najibullah Zazi）2日被判刑十年，他原本最重可判無期徒刑，但因為協助檢方指認並起訴恐怖份子，獲法官從輕發落。

33歲的薩齊是歸化美國公民，2008年前往巴基斯坦旅遊後，成為激進分子並接受凱達恐怖組織訓練。

薩齊在紐約皇后區度過青春期，被凱達組織招募為成員，在美國領土執行「烈士行動」。計畫目的是要在911恐攻的八周年以及穆斯林齋戒月時，於地鐵尖峰時段進行自殺炸彈攻擊。這起陰謀被形容為911以來最嚴重的恐攻威脅，所幸被聯邦單位成功阻止。

薩齊2010年認罪，按照聯邦判刑原則，可判無期徒刑。由於他已經被關十年，判刑十年意味他很快就能出獄。

聯邦檢察官表示，薩齊2009年落網後，為美國反恐單位提供極大協助，本身和家人都承受重大風險。

美國聯邦地方法院法官戴瑞（Raymond J. Dearie）在判決聽證中表示，「你無疑地救了一條人命」。薩齊道歉並尋求原諒，承認自己犯下可怕的錯誤。

薩齊協助內容包括與政府人員會面超過100多次、指認上百張照片並且提供執法人員多起調查案資訊。他在2015年巴基斯坦籍凱達組織成員奈瑟（Abid Nasser）密謀的英國曼徹斯特百貨公司炸彈攻擊陰謀審判上作證，以及指認梅杜賈寧（Adis Medunjanin）為紐約地鐵炸彈攻擊陰謀的共犯，艾迪斯已被判無期徒刑。

紐約地鐵攻擊陰謀第三個遭起訴的嫌犯阿梅塞伊（Zarein Ahmedzay）同樣也協助調查，去年12月被判十年徒刑。

紐約地鐵攻擊陰謀嫌犯薩齊被判十年徒刑。美聯社
紐約地鐵攻擊陰謀嫌犯薩齊被判十年徒刑。美聯社
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炸彈紐約巴基斯坦

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