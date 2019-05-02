委國馬杜洛3親信未倒戈反對派 美國情報有誤？

2019-05-02 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



委內瑞拉反對派領袖瓜伊多宣布發起「解放運動」，進一步逼迫現任總統馬杜洛下台，並宣稱已獲得三名馬杜洛親信倒戈支持。然而美國預期的政變並未發生，看似掌握的情報有誤。一名前官員分析，美方不太可能出現情報有錯的離譜疏失，更可能的是以「反情報」手段離間馬杜洛的勢力。

美國總統川普對於委內瑞拉問題一直不如幕僚熱中，而批評馬杜洛最力者是國安顧問波頓和國務卿龐培歐。但對於遲遲未能推翻馬杜洛，川普似乎已顯得不耐煩。白宮國家安全會議一日開會，討論如何加速委國政權和平轉移。

波頓卅日表示，馬杜洛的三名核心官員曾和反對派密會，包括委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統侍衛長耶南德茲（Ivan Rafael Hernandez Dala）。

但這三人迄今尚未宣布支持反對派，看似美國情報工作有所差錯。不過一名川普政府前官員認為，美國情報工作不太可能出這種錯，他認為是偏好「檯面下運作」的波頓刻意玩反情報策略，透過公開點名委國官員， 逼迫他們盡快下定決心投靠反對派，若三人不從，至少也能讓馬杜洛質疑他們的忠誠。

川普對於委國情勢的發言雖不如幕僚頻繁，不過近日說出重話。他上月卅日點名古巴干預，推文說：「倘若古巴軍方和民兵沒有即刻停止派遣軍隊和發動其他行動，造成人員死亡並侵害委內瑞拉憲法，美國將對古巴祭出完整且全面的禁運令，以及最高層級制裁。」

龐培歐則是點名俄羅斯干預，他告訴有線電視新聞網（ＣＮＮ），馬杜洛原計畫在上月卅日搭機逃離委國，在俄方勸說下未登機。龐培歐告訴俄國外長拉夫洛夫：「俄國和古巴的干預，將使委國情勢及美俄關係都不穩定。」