難民申請入境 川普：須支付費用

2019-05-02 19:35 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



川普有意修改庇護政策，將讓申請者更難通過審核。（Photo by Michael Coghlanon Flicker under Creative Commons license） 分享 facebook

美國庇護政策將有所改變。美國總統川普稍早宣布，將要求主管單位修改現有庇護政策，未來申請庇護與工作許可的移民必須先行付費。但此措施勢必造成本已弱勢的移民負擔更重，對此美國議員已表示反對。

補強現有入境機制

據《基督徒郵報》報導，川普在這項總統備忘錄中要求國土安全部代理部長麥克利南與司法部長巴爾必須在90天內提案修改現有政策，以便保護美國庇護體制的完整性以及回應南方邊界人道救援與安全危機。白宮也指出，眾多無庇護申請的移民利用美國的庇護制度非法入境並留在美國，因此，現有制度必須加以補強。

不過，據《邁阿密先驅報》報導，對此，衆議員格里哈爾瓦表示，「申請庇護是美國與國際法權利，不是付錢得來的特權。」該報在社論也指出，目前美國庇護制度並不完善，有許多移民離開本國真正依據是逃避貧困，而非宗教或政治迫害。但稍早美國政府威脅對宏都拉斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉刪減援助，只會讓這些貧困狀況惡化並導致更多移民往外出走。

提案將限制庇護機會

一般而言，目前美國庇護體制仍是有效，尋求庇護者會在移民法官面前陳述他們案子，最後只有2成的申請者實際獲得庇護資格。

至於這份備忘錄也是川普再一次嘗試要強化美國的移民政策，因此，也受到一些人士批評，認為這項提案會讓尋求庇護的人更難逃離原來國家的威脅。除此之外，更令人憂心的是，這項政策不僅會讓貧困的庇護者尋求者必須花錢申請，而且還可能限制在獲得庇護前獲得工作許可。

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