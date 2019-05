部會首長盲從 前FBI局長再批川普

2019-05-02 17:47 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



美國FBI前局長柯米2日痛批總統川普政在蠶食部會首長的靈魂。

「川普正在蠶食首長們的靈魂。」美國聯邦調查局前任局長柯米2日痛批川普與美國司法部長巴爾、次長羅森斯狼狽為奸,起因為巴爾在當地時間周三,至國會山莊出席穆勒報告聽證會時,應川普指令「依法」刪除報告中部分敏感訊息;而羅森斯坦則屢次在公開場合稱頌川普蔑視法庭的談話。但巴爾僅表示他未收到任何具體的抗議或糾正。

司法部次長支持蔑視言論

據《今日美國》報導,柯米在紐約時報社論版投書表示,「許多有才華的人面對川普逐漸失去抵抗力,漸漸無法回復狀態去堅持當初的理想。」他先是稱讚前國防部長馬提斯有骨氣主動辭職,再批評現任司法部次長羅森斯坦,因為後者在辭職信中特別感謝川普屢屢在公開演說中展現他的「幽默感」,但事實上川普都是在藐視司法部。

「川普正在蠶食官員們的靈魂。」除羅森斯坦外,柯米也批評司法部長巴爾,因為他公開附和川普,聲稱FBI是「間諜」。他在社論中警告川普的部會首長不要在川普「說謊」的時候傻傻的保持緘默,這樣只會加速整個國家的滅亡。

正義律師淪為打手

《每日郵報》指出,柯米在2017年被川普炒魷魚,且時機點正好在FBI調查總統是否與俄國政府聯手影響2016美國大選結果的過程當中,而突然的人事異動也讓來自民主黨的抗議電話數量直線上升,而在數天之後,特別檢察官穆勒被指派調查川普的競選團隊是否與莫斯科當局共謀。

不過美國《Yahoo新聞》指出,巴爾針對刪改報告一說僅簡潔回應,他並沒有接收到任何具體的抗議或糾正,並認為莫名指控的人士應該是為了博取新聞版面,好讓自己能在媒體及公眾場域中有存在感。

