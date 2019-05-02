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部會首長盲從 前FBI局長再批川普

2019-05-02 17:47台灣醒報 記者施養正╱台北報導

美國FBI前局長柯米2日痛批總統川普政在蠶食部會首長的靈魂。（photo by ...
美國FBI前局長柯米2日痛批總統川普政在蠶食部會首長的靈魂。（photo by Rich Girard on Flickr under C.C. license）
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川普正在蠶食首長們的靈魂。」美國聯邦調查局前任局長柯米2日痛批川普與美國司法部長巴爾、次長羅森斯狼狽為奸，起因為巴爾在當地時間周三，至國會山莊出席穆勒報告聽證會時，應川普指令「依法」刪除報告中部分敏感訊息；而羅森斯坦則屢次在公開場合稱頌川普蔑視法庭的談話。但巴爾僅表示他未收到任何具體的抗議或糾正。

司法部次長支持蔑視言論

據《今日美國》報導，柯米在紐約時報社論版投書表示，「許多有才華的人面對川普逐漸失去抵抗力，漸漸無法回復狀態去堅持當初的理想。」他先是稱讚前國防部長馬提斯有骨氣主動辭職，再批評現任司法部次長羅森斯坦，因為後者在辭職信中特別感謝川普屢屢在公開演說中展現他的「幽默感」，但事實上川普都是在藐視司法部。

「川普正在蠶食官員們的靈魂。」除羅森斯坦外，柯米也批評司法部長巴爾，因為他公開附和川普，聲稱FBI是「間諜」。他在社論中警告川普的部會首長不要在川普「說謊」的時候傻傻的保持緘默，這樣只會加速整個國家的滅亡。

正義律師淪為打手

《每日郵報》指出，柯米在2017年被川普炒魷魚，且時機點正好在FBI調查總統是否與俄國政府聯手影響2016美國大選結果的過程當中，而突然的人事異動也讓來自民主黨的抗議電話數量直線上升，而在數天之後，特別檢察官穆勒被指派調查川普的競選團隊是否與莫斯科當局共謀。

不過美國《Yahoo新聞》指出，巴爾針對刪改報告一說僅簡潔回應，他並沒有接收到任何具體的抗議或糾正，並認為莫名指控的人士應該是為了博取新聞版面，好讓自己能在媒體及公眾場域中有存在感。

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