通俄門案／民主黨議員斥巴維理扯謊 呼籲辭職

2019-05-02 17:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合1日電



美國司法部長巴維理1日出席參院司法委員會聽證會，遭民主黨聯邦參議員詰問批評。圖為民眾在白宮前抗議。 路透 分享 facebook

美國司法部長巴維理(William Barr)1日出席參院司法委員會(Judiciary Committee)聽證會，遭民主黨聯邦參議員詰問批評，包括多名民主黨總統參選人也加入呼籲巴維理辭職；包括加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)、麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)、新澤西州參議員布克(Cory Booker)和紐約州參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)。

賀錦麗在聽證會中問巴維理，在他根據副司法部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)發現指控川普總統妨礙司法的證據不足後，據此寫成3月24日提交國會的四頁報告前，是否親自審閱穆勒報告中的所有證據。

巴維理答：「沒有」，隨後解釋「接受報告中的聲明為事實紀錄」。

賀錦麗說：「全美有任何檢察官辦公室的領導人能不審查所有證據就做決定嗎？此案涉及最高領袖是否犯罪，你能接受他們未審查證據就決定？」

巴維理答道，「這是穆勒的問題，他是檢察官、代表報告的人。」

賀錦麗推文寫到，「我們看到司法部長的表現令人難以接受，巴維理必須立刻辭職。」

除了賀錦麗之外，華倫、布克和陸天娜，以及未角逐總統提名的夏威夷州參議員廣野慶子(Mazie Hirono)，紛紛呼籲巴維理辭職。

華倫推文寫道，「巴維理丟臉，他隱瞞穆勒報告的努力，顯示他並非聯邦執法單位的可靠領袖，他必須辭職；基於穆勒報告的確切事證，國會必須啟動彈劾總統的程序。」

廣野慶子在委員會中詰問巴維理，指他「與川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)及白宮顧問凱莉安．康威(Kellyanne Conway)無異，這些人犧牲了原本高尚的名譽，為坐在橢圓辦公室的騙子辯護」，形容兩人是川普的媒體代理人。

參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)，在廣野慶子的結論時間為巴維理辯護，稱她詆毀巴維理。