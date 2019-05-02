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通俄門案／巴維理槓穆勒 30年老友決裂

2019-05-02 17:02世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

美國司法部長巴維理（圖）駁斥穆勒批評他對通俄門調查報告的解釋 美聯社
美國司法部長巴維理（圖）駁斥穆勒批評他對通俄門調查報告的解釋 美聯社
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美國司法部長巴維理與特別檢察官穆勒有30年交情，可是巴維理1日在參院司法委員會聽證會上駁斥穆勒批評他對通俄門調查報告的解釋，使司法部與穆勒團隊私下的緊張對立公開浮上檯面。

巴維理首次在穆勒報告公布後接受國會質詢，宣稱穆勒沒有對川普總統是否妨礙司法做結論，使他感到意外，不得不出面表明他認為總統並未觸犯罪行。

他暗批穆勒及其團隊說：「刑事調查並不只是蒐集資料和向民眾公布。我們這樣做是為了做決定……我不太確定他的理由。我覺得如果他認為不應採循傳統制裁決定的路線，那麼他根本不應該調查。」

他也對穆勒上個月私下寫信給他，抱怨他沒有妥當描述穆勒的調查發現感到不滿；他表示，這張字條不太客氣，穆勒如果對他有什麼意見，大可打電話給他，沒必要寫字條。

在穆勒主持通俄門調查兩年期間，司法部和他的團隊似乎大致保持團結，可是調查報告的處理方式，卻使雙方公開決裂。

共和黨及民主黨國會議員的尖銳對立，在針鋒相對的公聽會更展現無遺；主持公聽會的參院司法委員會有三名參選總統的民主黨委員。

這項公聽會為巴維理提供最廣泛機會，以說明司法部的做法，包括他在穆勒報告公布前召開記者會為報告內容定調。在穆勒批評他的私人信函公開，以及他被指為川普總統護航後，公聽會也讓他有機會修補受損的清譽。

民主黨委員藉機抨擊巴維理的信用，指責他不當解釋穆勒報告偏袒川普。共和黨人則極力為川普辯護，把箭頭對準喜萊莉．柯林頓的電郵門和競選措施，對司法當局沒有徹底調查表示不滿。

巴維理也強力為川普辯護，表示他堅信沒有確實根據可以指控總統妨礙司法。他對穆勒的批評也似乎無動於衷，一再宣稱穆勒向他保證他對調查報告的結論並沒有不正確，只是穆勒希望公開更多資料。

他堅持穆勒一向司法部長提出報告，任務就已結束，報告何時及以何種方式公布是「我的決定」，跟穆勒無關。

川普民主黨通俄門
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