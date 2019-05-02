通俄門案／穆勒批巴維理 破壞民眾對特檢信任

2019-05-02 16:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



調查通俄門的特別檢察官穆勒，對司法部長巴維理（見圖）呈現調查發現的方式表示不滿。 美聯社 分享 facebook

調查通俄門的特別檢察官穆勒，上月27日寫信給司法部長巴維理，對後者呈現調查發現的方式表示不滿；穆勒在這封以司法部特別檢察官辦公室用箋、寫給巴維理的信函內容如下：

我2019年3月25日就寫信給你，附上特別檢察官的報告每一冊的引言和總結，並標示刪塗部分，以刪除任何可能獲聯邦刑事法規保護，並有關拒絕做決定的資料；或是關於已受起訴案件的資料。我們也標示兩段經過檢討，並證實可以公開的文字。

因此，這些附上的文件符合法律規定和司法部政策，可以向民眾公開。我要求你向國會提供這些資料，並授權公開。

正如我們在3月5日的會議中聲明，並在3月24日午後向司法部重申，我們的兩冊報告的引言和總結，正確地概述了特檢辦的工作和結論。司法部3月24日下午送交國會和向民眾公布的總結信函，沒有充分掌握本處的工作和結論的相關情況、性質和本質。我們3月25日上午向司法部傳達這種關切。我們的調查結果的重要層面使民眾產生新的困惑。這種情況可能破壞司法部指派特別檢察官的宗旨：確保民眾能夠完全信任調查結果。請參考司法部新聞公報(2017年5月17日)。

我們瞭解司法部正檢討整個報告，以決定哪些東西適合公開。特檢辦正與你合作完成這個程序，不過這個程序不必拖延公開附上的資料。現在公布將可消減已出現的誤解，並答覆國會和民眾對我們的調查性質和結果產生的疑問。這也符合你的信中提到的公布對國會的通知的標準。請參考28C.F.R.609(c)(「司法部長可以決定公布」國會通告「將符合公共利益」)。