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前華航空姐程美玲 56歲錄取UCLA與兒同校

2019-05-02 13:53世界日報 記者胡清揚／洛杉磯報導

5月1日是全美高中應屆畢業生，6月1日是社區學院轉學生，必須決定進入哪一所大學就讀的截止日。現年56歲、育有三子的前華航空姐程美玲（Catherine Cheng），在柏克萊加大（UC Berkeley）與洛杉磯加大（UCLA）之間，選擇了洛加大就讀，主修經濟學，因為，她要做小兒子的學妹，母子二人可在校園裡不期而遇，甚至共進午餐。

兩年半前從東洛杉磯社區學院（East LA City College）ESL班（英文為第二外國語）開始念起，程美玲原本只想改善自己英文的說寫聽程度，以便日後可和孫子們溝通，但在老師鼓勵下，不僅修完社區學院副學士（AADegree）要求的60個學分，還額外修了高等微積分等30個學分，以GPA 3.96的優異成績畢業，連獲加大兩所頂尖學府的入學許可，締造了該校華裔新移民媽媽學生的歷史，人生有了大轉變。

程美玲憶起13年前帶著三個幼子移民來美的情景。「我咋都不懂，友人幫我們租了一戶民宅，立刻進入每天燒煮三餐、接送小孩上下學，送孩子學這個學那個的日子。」雖然在經濟上寬裕，但她凡事親力親為，謹記父母親對她的期許：做一個好太太，當一個好媽媽。

程美玲積極參與學校事務，擔任蒙特利公園市Brightwood小學義工，幫助孩子與自己快速融入新環境。送三個兒子學跆拳道，不僅督促他們認真學習，拿到黑帶，她也成為跆拳道黑帶高手。兒子們先後進入天主教私立高中Don Bosco Technical Institute，她始終是家長會的中堅成員，一直到老三畢業為止。

老大與老二相繼進入爾灣加大念書，三年前，么兒也進入洛加大就讀，程美玲頓時成了「閒閒美黛子」，曾任華航空姐八年地勤三年的她，出任南加華航聯誼會副會長之餘，開始去東洛杉磯社區學院學英文，從ESL的英文閱讀、寫作與聽力三門課學起。她說：「第一堂寫作課教授要我們寫一頁半，我請兒子幫忙看看，兒子說，Mom，妳這是中式英文，完全不行啦！」

樂觀進取的程美玲，向學校的寫作中心（Writing Center）求助，對方幫她修改作文，教她寫作技巧；不會電腦的她向學校的學習中心（Learning Center）求助，對方教她如何使用電腦、WORD，幫她改進英語演說技巧。就這樣，不停地不恥下問，程美玲過關斬將，除了一門課拿B，其他每一門課都拿A，而且，從不缺課。　

一口氣修了90個學分，程美玲心想乾脆試一試轉學加州大學（UC）吧，學校的轉學中心協助她完成申請，最近，洛加大與柏克萊加大都給她發來祝賀信，當兒子學妹的夢想竟然成真了。

能獲兩所加大錄取，程美玲認為是她的自傳讓校方留下深刻印象。從小在台灣南部雲林縣鄉下長大，父親只是個銀行小職員，收入不豐，也不重視女孩，哥哥程准榮考上師大附中後去台北念書，台大醫科畢業後獲得哈佛大學全額獎學金，三年就拿到醫學與博士學位，早已是戴維加大醫學院的著名教授。

反觀她自己，在台視「強棒出擊」節目擔任強棒美女，以半工半讀方式完成學業，並考上華航空姐，後來在飛機上認識了另一半陳慶琪，結婚生子就做全職媽媽了。　

然而勇於接受挑戰是程美玲的強項，挑戰英文的過程令人刮目相看。當然，領導能力也加分。她擔任東洛杉磯社區學院英文為第二外國語俱樂部（ESL　Club）會長，以自身經歷鼓勵該校不諳英文的外國學生，勇於開口說英語，尤其是媽媽學生們，建立自信心，追求自己的夢想。

從全職媽媽到學霸媽媽，程美玲說：「如今的我很快樂，孩子們都以我為榮，小兒子還提醒我在學校碰到他時，千萬不要激動地又抱又吻，那會很尷尬的。我哥哥也打電話給我，說老爸（程昭惠）若還健在，一定開心得不得了，他讓我許個願看要什麼『make a wish』，他一定照單全收！」

育有三子的前華航空姐程美玲。 記者胡清揚／攝影
育有三子的前華航空姐程美玲。 記者胡清揚／攝影
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前華航空姐程美玲56歲獲柏克萊加大與洛加大入學許可。 記者胡清揚／攝影
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洛杉磯華航空姐
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