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美高中生從未補習獲12所大學獎助金

2019-05-02 13:59世界日報 記者丁曙／聖蓋博報導

4月30日是今年大學選校的最後一天，聖蓋博高中（San Gabriel HS）畢業生和家庭第一代大學生林肯尼（Kenny Lam，譯音），向普林斯頓大學（Princeton University）發出了註冊表，確定秋季去該校報到。

他申請了18所大學，其中12所大學願意為他提供獎學金或助學金，包括三所常春藤大學。他是一個性格內向、不善夸夸其談的男孩，但為了幫助其他家庭第一代大學生成功，他樂意分享自己的經驗。

林肯尼來自一個低收入家庭，父母都是體力勞動者，沒有上過大學，更沒有能力指導他申請大學流程。然而，他取得了超乎預期的成功，除了普林斯頓大學外，耶魯（Yale）大學、布朗（Brown）大學、柏克萊加大（UC Berkeley）、洛杉磯加大（UCLA）、聖地牙哥加大（UCSD）、戴維斯加大（UC Davis）、哈維穆德（Harvey Mudd）等名校，以及多所加州州立大學（CSU）分校，都向他提供不同程度的獎學金或助學金。

林肯尼說，對想要上大學的家庭第一代學生來說，「在決定申請學校之前，應該了解申請流程的全部內容。」他是雙管齊下完成申請流程，即通過互聯網絡搜索大學資源和申請流程，由於網上的資源很豐富，幫助他研究了申請程序的全部過程。同時透過校友指導，目前在耶魯大學就讀的聖蓋博高中校友Carlos Carillo，輔導了他的大學申請流程。

手中握有12所可供選擇的名校，為什麼相中普林斯頓大學？林肯尼說，最近放春假去美東參觀校園，普林斯頓的環境令他賞心悅目，學校對於大學教育非常重視，知名教授執教基礎課，數學、物理、電腦課程的設計，非常適合他的興趣。此外，該校為他每年提供7萬2000多元財務資助，可以涵蓋學雜費、食宿費等，自己基本不用付費，對他這樣的家庭很重要。

林肯尼從未讀過課外輔導班，也請不起家教，然而，他交出一張漂亮的成績單：SAT 1530分(1600滿分)，GPA 4.0，選修了九門AP課程，最愛好數學和物理。課外，他參加學校田徑隊百米跑，擔任校報「鬥牛士」編輯，組織青少年校外學習，成立鼓勵青少年參與地方政治的團體「Vote at 16 SGV」，以及參加社區義工服務等。

聖蓋博高中校長Debora Stone，本人是拉丁裔家庭的第一代大學畢業生。她說，林肯尼是一個聰明勤奮的學生，特別有數學天賦和興趣，為他感到驕傲。

12所大學願意為他提供獎學金或助學金，包括三所常春藤大學。 記者丁曙／攝影
12所大學願意為他提供獎學金或助學金，包括三所常春藤大學。 記者丁曙／攝影
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林肯尼是一個聰明勤奮的學生，特別有數學天賦和興趣，為他感到驕傲。 記者丁曙／攝影
林肯尼是一個聰明勤奮的學生，特別有數學天賦和興趣，為他感到驕傲。 記者丁曙／攝影
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