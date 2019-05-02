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緬因州禁用保麗龍餐飲容器 美國各州首例

2019-05-02 11:00聯合報 記者范振光╱即時報導

緬因州2021年禁用保麗龍餐飲容器，圖為緬因州路邊的保麗龍杯垃圾。美聯社
緬因州2021年禁用保麗龍餐飲容器，圖為緬因州路邊的保麗龍杯垃圾。美聯社
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緬因州民主黨州長珍妮．米爾斯（Janet Mills）1日簽署法案，2021年禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）餐飲容器，成為美國第一個禁用這種拋棄式容器的州。

民眾對於海洋中不斷累積的塑膠垃圾的意識提高，環保團體一直尋求立法禁用免洗保利龍容器。緬因州天然資源委員會表示，緬因州將是美國第一個禁用保麗龍容器的州。馬里蘭州今年4月也通過類似法案，但共和黨州長霍根（Larry Hogan）是否會簽署還不確定。

奧勒岡州、佛蒙特州以及康乃狄克州也考禁用保麗龍容器。加州柏克萊、紐約市等許多行政區已實施禁令，有些早自1980年代就禁用保麗龍容器。有些企業，像是Dunkin Donuts和麥當勞，也已停止使用保麗龍杯子或承諾停用。

歐盟去年12月同意禁止使用部分免洗塑膠容器，例如保麗龍食物及飲料容器，以減少海洋汙染

緬因州天然資源委員會永續發展主管說，隨著塑膠汙染愈來愈嚴重、成本高昂，甚至為害野生動物生命，我們必須盡全力減少使用、加強管理塑膠製品，從減少使用不必要的保麗龍開始。

米爾斯表示，禁用保麗龍新法踏出保護環境很重要的一步，同時也給企業時間因應。新法案禁止餐廳、雜貨店等固定店面使用保麗龍容器，但是醫院、海鮮物流和州府補助的供餐計畫（Meals on Wheels）不受限。

然而塑膠產業、食物容器製造商以及緬因州的商業與觀光組織強烈反對這項禁令。他們宣稱，比起其他材質容器，保麗龍符合經濟效益且更能防止食品腐壞。相關產業組織也認為，新法並無法阻止消費者亂丟垃圾，也不保證取代保麗龍的材質會對環境比較好。

保麗龍海洋汙染
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