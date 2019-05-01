移民持續湧入美墨邊境 川普本周開始用這新招應對

2019-05-01 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，川普政府本周將開始在邊境對一些移民家庭進行DNA測試，以確認他們是否有血緣關係並遏止人口走私。這是美國政府應對南方邊境急速增加的移民，以及川普聲稱杜絕非法販賣兒童的最新策略。

兩名美國國土安全部官員向CNN證實，該部正開始使用此快速測試方式，平均90分鐘內可得知結果。