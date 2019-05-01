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移民持續湧入美墨邊境 川普本周開始用這新招應對

2019-05-01 23:26聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，川普政府本周將開始在邊境對一些移民家庭進行DNA測試，以確認他們是否有血緣關係並遏止人口走私。這是美國政府應對南方邊境急速增加的移民，以及川普聲稱杜絕非法販賣兒童的最新策略。

兩名美國國土安全部官員向CNN證實，該部正開始使用此快速測試方式，平均90分鐘內可得知結果。

官員們向CNN表示，這項由移民與海關執法部門和邊境保護部門合作展開的工作，將在邊境沿線兩處地點運作2-3天。

川普政府本周將開始在邊境對一些移民家庭進行快速ＤＮＡ測試。法新社
川普政府本周將開始在邊境對一些移民家庭進行快速ＤＮＡ測試。法新社
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