五一勞動節盤點 改善勞權各國要加油

2019-05-01 20:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



勞權需要更多保障！當初在美國有許多人為了爭取著名的「8小時工作制」，在街頭上與警方抗爭，才換得國際承認勞工的權益。而在五一勞動節，各國都有勞工上街慶祝、遊行等不同活動；同時，許多開發中國家仍面對高風險工作環境及不合理待遇等挑戰，勞權的改善仍有很長遠的路。

乾草廣場的革命

根據《衛報》報導，勞動節首先是從芝加哥開始。1886年5月4日，在芝加哥的乾草廣場原本有一場支持8小時工作制工人的罷工，及回應前一天警方殺害許多工人的遊行。原本是和平遊行，但後來有不明人士向警方投擲炸藥，炸藥爆炸引發後續衝突，至少造成7個警察跟4個民眾死亡，超過百人受傷

8名無政府主義者遭判處共謀罪。證據在於被告之一可能製造了炸彈，但是受審的所有被告都表示，他們沒有拋擲炸彈。後來被判處死刑者有7位，另外一位則是15年的徒刑。7位死刑犯中有2位後來得到了伊利諾州州長歐格司比減刑為無期徒刑，另外1位則在牢獄中自殺以逃避絞刑架。

鬥爭遭血腥鎮壓

這場鬥爭雖然最後慘遭血腥鎮壓，但意義卻十分深遠，此後由於各國工人階級的團結和不斷鬥爭，終於成功爭取直至現代仍影響深遠的八小時工作制。不過《社會故事網》也提到，即使勞權比起以往有改善，但在印度等開發中國家，勞工還是面對高風險工作環境，以及沒有穩定薪水等問題。

為了紀念美國工人階級的抗爭，1889年7月，國際巴黎大會決定，自1889年起，每年5月1日定為國際勞動節，紀念此次事件。根據《CNN》報導，以印度為例，從1923年開始，在印度清奈的海邊，以及當地的大廣場都會有大規模的遊行、舞蹈等不同活動慶祝勞工節。

不一樣的勞動節

不過，雖然勞動節是從美國發揚光大，但美國不是在國際勞動節的5月1日舉辦遊行活動，美國勞動節是在則是在9月的第1個星期一。根據《美國勞動部》的資料顯示，早在1880年代，美國的中央工會就已於9月的第1個星期一舉辦促進勞權的抗爭。

而不同國家慶祝的方式也不一樣，以衣索比亞、南非跟巴西為例，其他的國定假日也會有當地工人節的慶祝，每年假日的主題也不一樣，這幾國今年的工人節主題是：「集結更多勞工讓社會與經濟更加繁榮。」

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