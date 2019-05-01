屋崙幽靈船倉庫大火事件 事發兩年後終開審

2019-05-01 16:52 世界日報 編譯組╱美聯社30日電



震驚全美的屋崙幽靈船（Ghost Ship）倉庫大火事件，事發兩年後30日終於正式開審。檢察官在法庭上以充滿情緒的言辭描述36名死者如何在火災中喪生。

阿拉米達縣檢察官貝茲（Casey Bates）30日在陪審團和兩名被告的面前，陳述了這場悲劇發生的經過，形容火警現場極度混亂、嗆人濃煙、零能見度、火舌肆虐，吞沒了屋崙這座被非法轉用為住宅和娛樂場的倉庫，也吞沒了36條生命。貝茲說：「因為沒有收到通知、沒有時間，也沒有出口，他們就這樣死了。」貝茲更在庭上宣讀了36位死者的姓名，死者家屬不斷在底下拭淚。

被告之一29歲的哈利斯（Max Harris）的律師布里格斯（Curtis Briggs）30日在開案陳詞中尋求與另一被告艾米納畫清界線，並提出有人縱火的可能性，試圖將責任轉嫁給其他人。布里格斯表示，他將傳喚三名曾在起火點附近發現可疑人士的證人出庭作證。另一名被告49歲的艾米納（Derick Almena）的律師謝拉（Tony Serra）將於5月1日提出開案陳詞。

艾米納和哈利斯自2017年6月起被監禁至今，兩人沒有對36項過失殺人罪名提出抗辯，並簽下認罪協議，但後來受害者家屬抗議認罪協議條款過於寬容，法官於是駁回了認罪協議。

未受起訴的倉庫華裔業主吳楚（Chor Ng，音譯）目前也面臨受害者家屬提出的疏忽訴訟，但貝茲表示，艾米納簽下的租約種類，使他對建築物的維護和安全全負起全責。