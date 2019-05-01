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鴻海郭董赴美國白宮與川普會談 要談什麼令人好奇

2019-05-01 11:24經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美聯社報導，鴻海集團董事長郭台銘將前往白宮會談，原因不明。

鴻海承諾在美國威斯康辛州投資100億美元建造面板廠，聘僱1.3萬名員工。

鴻海周二聲明表示，該公司持續與州政府及聯邦政府相關人士討論，但基於隱私無法透露互動內容。

威斯康辛州長艾佛斯（Tony Evers）表示，郭台銘將與總統川普會面，但不清楚會談內容，威斯康辛方面並沒有任何人士參與。

艾佛斯先前表示，鴻海希望重新協商威州投資案。

白宮發言人表示，當地時間周二並未舉行會談，但不排除稍後會進行。

外媒報導稱郭台銘前往白宮與川普會談，但原因不明。 路透
外媒報導稱郭台銘前往白宮與川普會談，但原因不明。 路透
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郭台銘白宮川普鴻海
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