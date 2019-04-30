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WHO警告成真 美麻疹疫情25年最慘

2019-04-30 19:15台灣醒報 記者施養正╱台北報導

由於疫苗有副作用的錯誤觀念未被矯正，本次全美麻疹疫情已上升至25年來最高危險。(...
由於疫苗有副作用的錯誤觀念未被矯正，本次全美麻疹疫情已上升至25年來最高危險。(photo on Wikimedia)
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麻疹疫情來襲，全美病情飆到25年來的新高點！前陣子世界衛生組織（WHO）曾警告，若施打疫苗狀態持續低迷，麻疹疫情即將創新高，而美國疾病局30日發表聲明說，目前發現超過22個州都有病例，原因與WHO的警告雷同，因為多數增加的病例都是未接種疫苗的兒童，這些人都誤信疫苗會對兒童有副作用。

麻疹疫情原可避免

根據《英國廣播公司》報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）30日發佈聲明，指出目前麻疹患者病例來自22個州、總計704人中標，本次總病例數是繼1994年以來最大規模，目前尚未有死亡人數的報告。

美國公衛部長阿札爾指出，其實這次的麻疹災難是「可避免的」，回首2周前WHO給出的警告，他說：「當時WHO就已通報的病例分析，若接種疫苗的人口持續下降，那大型疫情即將席捲全美」，從增加的患者幾乎都是未施打疫苗的兒童來看，WHO的警告已化為現實。

消滅麻疹不可能

據《半島電視台》報導，阿札爾所說的可避免就是針對部分美國父母，他們得到錯誤的訊息，認為兒童接種麻疹疫苗會有副作用，其中包含導致孩子得到自閉症等，但阿札爾表示，這些已經過實驗證實是無稽之談，MMR疫苗絕對是本世紀抗麻疹的最大發明，而錯誤訊息讓該國在2000年宣布消滅麻疹後，再度面對麻疹疫情氾濫的難關。

該國總統川普也曾於上週呼籲，美國家長應該讓兒童接種疫苗，以避免疫情擴散，但顯然成效不彰。

CDC特別引用數據指出，雖然美國多次口口聲聲說「消滅麻疹」，但其實這項疾病永遠不可能被消滅，因為現在化社會的交通便利，麻疹疫情常透過旅遊傳播，本次就有多起病例是從以色列、烏克蘭及菲律賓帶回來的。

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