川普上任828天 華郵：說謊逾萬次 日均8次以上

2019-04-30 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合29日電



川普總統說法不實逾一萬次。 美聯社 分享 facebook

「華盛頓郵報」的事實查對資料庫顯示，川普總統到本月22日上任828天，總共發表1萬111次不實或誤導談話，平均每天12.2次，而且這種謊言海嘯有愈演愈烈之勢。

川普就任總統601天後，發表的不實和誤導說法「才」超過5000次，平均每天八次。但是，僅只再過226天，這項統計即突破1萬次大關，也就是在這七個多月期間，他每天平均有將近23次講話不實或誤導。

華郵報導，相形之下，川普上台之初講話比較謹慎，就任最初100天平均每天妄言不到五次。按照這個速率，他在任四年說話不實應有大約7000次，可是他信口雌黃的作風一發不可收拾。

川普連珠砲式的推文也助長統計飛增之勢，從本月25日到27日的三天內，就有171次推文不實或誤導，超過他上任最初五個月的任何一個月的總數。

川普的妄言約有五分之一是關於移民，尤其動不動就宣稱他的圍牆正在興建，迄今已有160次。國會拒絕提供他要的混凝土牆經費，因此他試圖把柵欄和修理現有壁壘稱為「牆壁」。

川普在競選造勢大會上最口無遮攔，占他所有問題談話的22%。例如最近，他27日在威斯康辛州綠灣的群眾大會，就有61次說法不實，包括宣稱他把遺產稅降到「零」，以及他只差一票就可以廢除歐記健保。

他在這項大會還誇大美國對日本、中國和歐盟的貿易赤字，宣稱民主黨推出的「綠色新政」會使曼哈頓所有大樓都得重蓋，以及民主黨支持墮胎權利的做法包括殺害已出生的健康嬰兒。

除了抨擊媒體是「人民公敵」，川普今年稍早也痛批各媒體查對川普講話是否事實的媒體人員，把他們斥為「最不誠實的媒體人」。

妻子是白宮高級顧問，卻專門跟川普作對的喬治．康威，就「華郵」的統計報導說：「恭喜瘋子川普！了不得的成就！除了你沒有人做得到。」