川普經濟民調：6成人認僅造福權勢者 恐威脅連任

2019-04-30 13:39 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

最新民調顯示，六成以上民眾不滿川普經濟政策只讓有權勢者受益，離選舉還有18個月的這個民間情緒，不利川普連任。

華盛頓郵報和美國廣播公司聯合民調發現，八成民主黨支持者和六成獨立選民認為，在川普領導下的美國經濟體系，僅對原本有權有勢者有利，共和黨人也有三成這麼認為。

整體而言，六成選民認為美國的經濟體系主要「造福」有權有勢的人，更有七成二選民認為政治體系也是如此。

此一民調從許多方面反映了2016年讓川普居然打敗一缸子競爭者、贏得共和黨提名，進而擊敗民主黨候選人喜萊莉．柯林頓的「民粹風」。同樣，面臨2020「黨內選戰」的民主黨，也受到這股民粹的刺激。

經濟民粹最明顯的，就是爭取民主黨2016年提名不成、如今再度出馬的聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和伊麗莎白．華倫(Elizabeth Warren，麻州)；前者將民主黨的經濟辯論推向更左，後者主張多徵富人稅，以支付免還的學貸或補助學貸，以及大學免學費的經費。

共和黨大致滿意目前的經濟制度，將近三分之二認為目前體制不僅僅惠及有錢有勢階級，而對「所有美國人」都好。

川普2016年競選時的四大政策，包括經濟、移民、健保和貿易，似乎只有經濟一項，對他是明顯的利多。

已登記的選民，有42％說他們2020年會因為川普的經濟表現而投票給他，32％說不會。沒黨籍屬性的獨立選民認同他的經濟表現的比率，也比不認同的多出十個百分點。共和黨當中，更高達78％會因為川普的經濟表現而支持他。

這項民調於4月22到25日間，針對全國1001名隨機選取的民眾提問，65％用手機回答，35％從有線電話回答，其中865名為登記選民，誤差值正負四個百分點。