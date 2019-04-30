拜登選總統首場造勢 直搗川普票倉賓州匹茲堡

2019-04-30 13:40 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



拜登在匹茲堡舉行參選以來首場造勢活動。 法新社 分享 facebook

上周正式宣布角逐2020年總統民主黨提名的前副總統拜登(Joe Biden)，首場造勢活動29日選在美國鋼都的賓州匹茲堡市舉行，發表談話時承諾要為中產階級謀福利，也會力挺工會組織。

故鄉就在賓州史克蘭頓(Scranton)的拜登，在這場造勢活動上說，選擇匹茲堡做為選戰首站的原因在於，像匹茲堡這樣的城市代表了辛苦工作的中產階級美國民眾，而這些民眾就是美國的脊柱。川普在2016年大選中拿下鋼鐵工人選票為主的賓州，在過去工人多是民主黨的鐵票區。

拜登說，在2016年總統大選當中，民主黨在賓州西部、北部都面臨選票流失的窘境，如果在2020年選舉中要擊敗尋求連任的川普總統，勢必要讓選民願意把票投給民主黨。

拜登說：「鄉親們，坦白說，我到這裡來是因為，如果我在2020年能夠打敗川普，致勝關鍵肯定是在這裡，就在賓州西部。」

在2016年大選期間並未支持任何總統候選人的「國際消防員工會」(International Association of Fire Fighter)，稍早之前已經表態支持拜登。

川普則在29日上午透過推特發文寫道，消防員工會領袖當然會支持民主黨，「儘管工會會員們喜歡的人是我。」川普寫道：「有些事情是永遠不會改變的！」

拜登在這場匹茲堡造勢活動之前，則透過推文回應川普表示，川普老愛對工會說三道四，讓人感到厭煩。拜登在推文中也推崇建立中產階級的勞工運動。

拜登在匹茲堡造勢活動上說，川普濫用總統權力，只顧基本盤卻忽略其他民眾。拜登說：「我們的道路上只有一個障礙，那就是我們破碎的政治制度，而我們總統則是故意破壞著這套制度，一心一意只想濫用身為總統所擁有的權力。」

他形容川普為「唯一一個抱定決心不想代表整個國家的總統」，並說川普只顧基本盤而已，「而我們需要的總統，是能為所有美國人民服務的。」