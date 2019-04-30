「歐巴馬大道」掛牌 未來設總統區

2019-04-30 13:42 世界日報 編譯組／綜合報導



美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯時報報導，洛杉磯市將在5月4日（周六）正式將羅德奧路（Rodeo Road）改名為歐巴馬大道（Obama Boulevard），紀念美國第一位非洲裔總統。

洛杉磯市交通局日前並發布一段影片，展示官員們如何製作歐巴馬大道的路標。

大家不要與比佛利山市的Rodeo Drive混淆，洛市的羅德奧路是一條3.5哩長的住宅街道，位於非裔所在的Baldwin Hills/Crenshaw社區。這條街與King大道（King Boulevard）相交，該路以馬丁路德（Rev. Martin Luther King）命名，創造美國最重要的非裔美人景點之一。King大道過去曾經被稱為聖塔芭芭拉路（Santa Barbara Avenue），直到1980年代才改名。

歐巴馬大道未來將進一步建立一個總統區（presidential row），包含華盛頓（Washington）、亞當斯（Adams）、傑佛遜（Jefferson）大道等。

隨著新的路名揭幕，洛杉磯市議員Herb Wesson將於5月4日主辦街頭音樂節，在新的歐巴馬大道和西馬丁路德金大道交會處舉辦音樂表演，現場還有各類美食攤位、美食車。

該名稱更改，最初是由Wesson在2017年提出。在他的提案中指出，歐巴馬2007年競選總統時，曾位於羅德奧路的Rancho Cienega體育中心舉行競選集會。

除歐巴馬大道外，在洛市鷹石（Eagle Rock），134號高速公路的一段，最近也以歐巴馬的名字命名。

歐巴馬曾於1979年就讀於鷹石的西方學院（Occidental College），1981年轉學至哥倫比亞大學。

僅在加州，就有多所學校以第44任總統命名，此外在蒙特利灣（Monterey Bay）的Seaside，市府也指定一條重要街道作為歐巴馬路（Obama Way）。