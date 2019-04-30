【華洋大不同】老美產婦不用坐月子？

2019-04-30 13:59 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



華人文化圈裡，女性生育後都會坐月子；在中國一些地區，坐月子的規定甚至嚴格到產婦在一個月內都不允許走路，甚至洗頭洗澡也在絕對禁止之列。網路上甚至有一些產婦從醫院坐輪椅出來，到家用幾個壯漢抬回家，腳不沾地。不過在美國，產婦們似乎根本不知道有坐月子這回事；中國媽媽找美國女性代孕，發現代母生完孩子幾個小時後，就活蹦亂跳地回家去了，讓中國媽媽們非常詫異。

來自中國的王女士因無法生育，一年多以前來美國找人做代母。代母是個美國人，近日孩子剛出生，喜得貴子令她非常開心。不過她對代母生孩子前和生完之後的一系列行為，刮目相看。她說，如果在中國，這位代母的所作所為，絕對違反了所有關於孕婦和坐月子的各種規定，屬於離經叛道；她如果照代母的方式生孩子，肯定會被家裡的老人們「罵死」。

王女士說，孩子在代母的肚子里37周時，代母去做體檢，被查出來血壓偏高，繼續下去對孩子和代母都不好，於是醫師下令當晚就要住院催產。要是在中國，孕婦肯定不會再做任何事情，趕快住院，一切都由別人代勞。但這位代母卻不慌不忙地先回家洗了澡，然後把自己的兩個女兒從學校接出來，開車送到奶奶家，還給孩子們洗了澡，然後再把孩子哄睡了，才讓丈夫開車去醫院。王女士說，代母好像覺得這並沒有什麼，都是自己該做的事，就算馬上就要臨盆，也要挺著大肚子做事。

王女士表示，生產很順利，母子健康，但接下來的事卻讓她大為感慨。她表示，從產婦生完之後的活動，可以看出中美兩國文化的巨大差異。

比如，剛生完孩子大約十分鐘，代母就要了一大杯加冰的飲料，一口氣喝完，還嫌不夠，又要了兩杯。這要在中國，那是萬萬不行的，以3月的天氣，別說剛生完吃冰，就是做完月子，肯定也不允許吃冰。

由於醫院沒有禁止親屬陪同在側，代母生完之後一直在和來賓們聊天，或者玩手機。這在中國，可能親屬會被護士轟出去，產婦的手機也會被家屬們沒收，要求她好好休息。

更令王女士吃驚的是，生完孩子大約六小時，醫院已經讓代母出院。王女士說，代母先在病房裡洗了個澡，然後穿好衣服，就來跟他們說再見。言談和精神狀態，根本看不出來是剛生完孩子的人。然而在中國，即使是順產，產婦也要在醫院住三天。住院期間肯定不會到處走動，也不太被允許洗澡。

在中國很多產婦出院時，更是要穿非常厚的衣服、鞋子和帽子，有些並很誇張，即使是大夏天，渾身也只露出兩個眼睛。到了醫院門口，產婦要被人抱上車，回家後，在一些沒有電梯的老房子裡，產婦還要被抱上樓，總之是最好一點兒也不要動。哪像美國孕婦，生完孩子幾個小時，隨便穿件外套，就走出醫院回家了。

王女士說，第二天，代母來看孩子，臉上已經畫了妝，雖然肚子看上去還是有點大，但完全看不出一天前剛生過孩子。不但開車到處跑，也沒有像中國孕婦那樣，被要求在家裡待一個月坐月子。