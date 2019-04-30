費郡警方「放倒」華女 圍觀民眾打抱不平也被捕

2019-04-30 13:45 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／維州報導



費郡警方執法惹議。圖截自巴恩臉書 分享 facebook 大華府人流量最大購物商場之一的北維州泰森角中心(Tysons Corner Center)，上周發生疑似警察過度執法事件，費郡便衣警察在一家禮品店逮捕一名扒手後，「放倒」並逮捕另一名19歲的華裔女子，一名圍觀民眾因指控警方執法過度也因擾亂治安被捕。

根據費郡警方執法紀錄，便衣警長上周四在泰森角中心的「Spencer」禮品店，逮捕22歲的安納岱爾(Annandale)居民赫默(Molly Helmer)，指控她在店內行竊，並發傳票要求出庭；而此時，同樣來自安納岱爾的19歲華裔女生陳麗雅(Lia Chen，音譯)「把水杯甩向地面，然後準備離開」，警方追出將她逮捕。

費郡警方說，當時一名警察走向陳，結果她開始尖叫、行為異常(acting disorderly)，警方在她掙脫前將她放倒在地，並戴上手銬；她收到擾亂治安及妨礙司法公正的出庭傳票，泰森角中心也禁止她一年內禁再度踏足該中心。

27歲的圍觀民眾巴恩(Steven Bun)及其女友不滿警方對陳麗雅的執法過程，指責警方過度執法，欺負一個體重才100來磅的亞裔女孩，並因此和警方發生衝突，巴恩也因「帶有攻擊性的接觸警方(aggressively approached officers)、咒罵警方、嘗試干預調查」而被捕，還被控擾亂治安，他交保2000元後獲釋。

巴恩25日透過臉書發布女友拍下的現場視頻，並發帖講述經歷，該視頻已有22萬次觀看，經歷帖也有2000多人轉發。「我就聽到尖叫聲，『停止！這只是水。』」巴恩說，當時看到警方把一個亞裔女孩放倒在地，感到不妥，所以拿出手機拍攝。

「我(對警察)說，冷靜點，你為什麼這麼對她？她(的體型)只有你的四分之一。」巴恩說，之後不知從哪來了十個便衣警察，把手隨機放在路人身上，其中也包括他的女朋友，所以他警告警察不要碰他女朋友，結果數名警察衝過來將他逮捕，期間並未告知他有何權利，只說因為妨礙治安要逮捕他。

視頻中，一名便衣警察站在門外要求巴恩等圍觀群眾走開(back up)，而在店內一名便衣警察將陳麗雅制伏在地，她一邊還在尖叫。

巴恩說，自己壓根沒抵抗，但警方弄傷了他的手、弄壞了他的蘋果手表，他和被捕的該亞裔女孩都被帶到保安室，之後他聽到女孩尖叫說自己有「創傷後應急障礙」(PTSD)；警方之後還威脅沒收他的手機作為證據，並多次要其告知手機密碼。

巴恩認為警方過度執法，「他們表現得像她(指陳麗雅)有槍似的，看到那一幕讓我想起我的女兒或姐妹。」他目前正與律師討論，計畫對警方的指控申訴。

對此，警方表示，陳麗雅是在警方逮捕赫默之後做出異常舉動，而巴恩則是妨礙調查；陳麗雅當時想掙脫警方逃跑，繼續行為失序(act disorderly)，警方為了控制並防止她傷害自己或其他人，才將她制伏在地，並戴上手銬。