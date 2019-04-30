偽造信用卡印錯字母 法拉盛5華裔詐騙被捕

2019-04-30 13:19 世界日報 記者張晨／紐約報導



五名華裔日前涉嫌使用偽造的商場信用卡，在曼哈頓哈德遜園區購買奢侈品被逮捕，當時店員對假卡上一句話的第一個字母沒有大寫而心生懷疑報警；五人被捕前，已持假卡消費高達5萬元，最年輕的嫌犯才20歲。

警方表示，五名嫌犯分別為24歲的王仁凱(Renkai Wang，姓名皆為音譯)、39歲的劉妮可(Nikki Liu)、20歲的賀晨歌(Change He)、20歲的何彩強(Caiqiang He)、以及28歲的張義亞(Yial Cheng)，均與法拉盛的一個信用卡詐騙團夥有關；他們用偽造的商場信用卡購買路易威登、香奈兒等一線設計師的奢侈品，總價值超過5萬1000元。

曼哈頓西區開發機構(West Side developments)日前通知哈德遜園區購物中心的工作人員，他們正尋找使用假卡購物的不法分子；3月21日，一名店員注意到有人持卡購物時，Neiman Marcus信用卡上寫著「請撥打免費電話1-888-462-4725以獲得相關協助」(please call toll-free 1-888-462-4725 for program assistance)；但在此句子中，句首單詞Please(請)的開頭字母「P」並沒有大寫。

警方表示，這名店員在接下來的一周，注意到另外兩張卡片上出現了同樣的打印錯誤，於是告訴經理並報警，幫助警方逮捕三人；而另外兩名嫌犯在這家百貨公司購物被捕時，也使用了同樣打印錯誤的卡片。

據悉，當店員發現購物者使用假卡購物時，可獲得5％至10％的銷售獎勵；Neiman Marcus發言人以「安全目的」為由拒絕對此發表評論。

警方表示，最近以中文網站宣稱因代購商品常遇到限購，需招聘買手和採購員代買的陷阱居多，廣告中特別標註會簡單的英文即可，提成是採購物品總價的6%至10%，當日結算，有意者需添加微信聯繫，殊不知就成了信用卡、購物卡詐騙的替罪羊；這些犯罪均屬重竊案(Gr. Larceny)，民眾需提高警惕。