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土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

退休大使呂慶龍：國際參與要務實 悲情無用

2019-04-30 13:17世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

波克萊台灣商會、新英格蘭大波士頓台灣商會、新英格蘭台灣青商會、北美台灣人醫師協會總會及高醫大新英格蘭校友會共同舉辦的「波士頓僑界聲援台灣參與WHA」活動，26日晚在波士頓僑教中心舉行，前駐法國大使呂慶龍受邀以「疼惜台灣．放眼國際」為題發表專題演講，結合人生與工作經驗的生動演講，使嚴肅議題充滿趣味，70名與會者在歡笑中獲得鼓勵提點和深思啟發。

從求學講起，談42年第一線「行銷台灣」的外交經驗，呂慶龍舉人生哲學、成功經驗談爭取台灣加入國際組織，強調「國家實力」、「努力就有機會」、「主動敲門」，「悲情無用論」；他說，國際社會對台灣不公平，但台灣必須務實、增強實力、不怕競爭、發展民主和經濟、改善生活，讓年輕人有勇氣走出國際社會，海外僑胞多關心、多參與、多行動，「努力就有機會」。

談未來兩岸關係，他說有交給「時間解決」或「制度競爭」兩個可能；找出兩岸都能接受的方案，以務實理性態度而非飛彈恐嚇威脅方式面對。

答客問時間，有人提出「改(國)名」爭取國際空間的問題；呂慶龍說，「改名是選擇之一，但如何能落實？ 」；他說，台灣參與國際，問題非來自台灣；未來不知如何變，但兩岸現在是零和遊戲；台灣除了不放棄追求參與的基本權利，追求應有的尊嚴，必須放下包袱「往前看」，以更寬廣的胸懷、多一些理性思考兩岸未來。

鼓勵民間團體給合力量，與行政部門做資源、人力協調，他強力建議，行動者一定要了解自己國家的國情、優勢、 勇於面對挑戰，「做國際參與，切勿悲情謾罵，不要有酸民態度」，「要正確告訴國際社會：我們是什麼樣的國家，可以做什麼貢獻、分擔什麼責任、提供什麼樣的國際交流經驗」。

前駐法國大使呂慶龍(中)以「疼惜台灣．放眼國際」為題發表專題演講。 攝影／記者唐...
前駐法國大使呂慶龍(中)以「疼惜台灣．放眼國際」為題發表專題演講。 攝影／記者唐嘉麗
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兩岸關係台美關係
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