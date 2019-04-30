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伊州濫射慘案 槍手曾揚言遭解僱就開殺戒

2019-04-30 12:28世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

槍案發生後，Henry Pratt公司的員工被護送離開工廠。(美聯社)
槍案發生後，Henry Pratt公司的員工被護送離開工廠。(美聯社)
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根據最新警方報告，芝加哥西郊奧羅拉市(Aurora)Henry Pratt公司發生「槍手馬丁(Gary Martin)射殺五名員工」前一天，馬丁曾告訴同事，「如果我被解雇，就殺死這裡所有的混蛋(kill every motherf—– in here)」。

警方指出，45歲的槍手馬丁2月15日疑因遭雇主開除，心生不滿而到工廠開槍報復，造成槍手在內共六人死亡，五名警員中槍及多位員工受傷；警方初步調查顯示，馬丁當天預先得知將被開除，因此攜槍出席會議行凶殺人，死者中也包括人事主管及工廠經理。

凱恩郡(Kane)檢察官麥克馬洪(Joseph H. McMahon)日前寄報告給奧羅拉和瑞柏市警局表示，當日參與行動的警員向馬丁開火，被證明是合理使用武器，沒有違反任何法律。

報告指出，馬丁當日早上6時45分左右上班，並與倉庫工華瑞茲(Vicente Juarez，死者之一)提及前一天發生的護目鏡事件，馬丁與同事交談時也擔心因此事遭解雇，並揚言事真如此將大開殺戒。下午1時左右，工會管事威廉姆斯(Tim Williams)收到人資經理帕克斯(Clayton Parks，死者之一)消息，二人將與馬丁召開紀律會議，因為馬丁沒有佩戴護目鏡。

馬丁的同事告訴調查人員，他之前沒有報告此事，因為「馬丁總講『出格』的話」，他也知道馬丁車裡有槍，但從未見到他帶槍進大樓。

麥克馬洪表示，根據大樓錄影，馬丁槍殺同事前並未返回車內，調查人員認為，馬丁是上班時帶槍和彈藥進入大樓。警方指出，馬丁得知被解雇後在工廠內開火，造成五名同事死亡，另有人受傷，他還射傷了五名執勤奧羅拉警員。

「根據調查回顧，現場所有警員都相信，使用致命武力，可以防止逮捕罪犯時對自身及其他人死亡或遭遇巨大身體傷害」麥克馬洪說；他並指出，馬丁在2月14日告訴同事「如若遭解雇，將殺死這裡所有的混蛋，炸了警方(blow police up)」。

根據麥克馬洪報告，馬丁最終被警方擊斃，驗屍報告指，他身中六槍致命，其中一槍可能是自己造成。

居住在奧羅拉市的馬丁，曾有六次逮捕紀錄，罪刑包括交通違規、家暴等，最近一次是在2008年因違反保護令而被捕；此外，2017年馬丁在芝加哥郊區的歐思維哥市(Oswego)也留下逮捕紀錄，罪名是破壞他人財產。

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