種族偏見？費城華埠學校石獅被砸

2019-04-30 12:17 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 、劉麟／綜合報導



費城華埠學校石獅被砸。圖／讀者提供 分享 facebook

費城華埠民藝特許學校(Folk Arts Cultural Treasures School)門前的中國傳統石獅日前被砸。費城人類關係委員會(Philadelphia Human Relations Commission)29日宣布正進行調查，有可能涉及種族偏見犯罪(a possible bias crime)。

該校位於11街和Callowhill streets附近。該市人類關係委員會成員陳威28日中午回校時發現石獅被砸，周一(29日)上班從監控錄像證明是在28日凌晨2時遭一名男子破壞，由於錄像不清，看不清是何族裔。他說一年前石獅也曾被人砸斷腿，這是第二次遭破壞，獅子與基座徹底脫離。校方已報警，但無法判斷動機。

費城詢問報報導，被砸的石獅是2005年學校開張時，費城華人社區所送的禮物。該校執行主任Ellen Somekawa表示，石獅被砸，全校都很傷心；學校請工作人員用起重機搬運至後院，另一頭石獅則孤單地守在學校門前。除了石獅被砸，該校的圍牆近來也發現不明塗鴉。

根據網站，該校為亞裔和移民學生提供專業技術和知識而建立，旨在解決亞裔和移民學生的需求，也尋求建立一所多元族裔的學校。該校對華埠有特殊的承諾和責任：我們位於華埠，是因為這裡缺乏公共投資和公共空間；華埠也是許多中國移民和其他亞裔的社會和精神樞紐。