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日皇明仁今退位／馮寄台：難忘他在園遊會上對我說的話

影／娛樂、發財、互動…籤語餅 百年中餐文化的象徵

2019-04-30 09:16世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

籤語餅在美國有百年歷史，也是中餐象徵之一，裡面的籤文內容五花八門，提供飯後娛樂，更有人按照著籤上幸運數字買彩券，一夜致富；紐約雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)從1982年開始製造籤語餅，版圖遍及近30州，一天能生產400萬個。

籤語餅19世紀在日本發源，對於如何從日本點心變成中餐象徵，曾有說法指，二次大戰時西岸的日本人被關進集中營，籤語餅廠房後由華人接手，逐步走進中餐，但年代久遠無法證實。不過據了解，舊金山在二戰後，許多中餐館提供籤語餅，一開始的籤語餅要收費，1920年後才免費，後來演變為中餐的象徵。一開始的籤語餅為柑橘口味，後來才有現在常見的香草口味。

目前有全美最大生產量與銷售量的雲吞食品公司成立於1973年，原為「西湖麵廠」，設於紐約華埠的工廠一開始以製作麵食、雲吞皮為主，1982年買下一間籤語餅小工廠，開始少量生產， 1984年搬到位於皇后區長島市的工廠。

籤語餅在美國有百年歷史，也是中餐象徵之一。(記者顏嘉瑩╱攝影)
籤語餅在美國有百年歷史，也是中餐象徵之一。(記者顏嘉瑩╱攝影)
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工廠每天24小時運作、全年無休，雖然多數已自動化，仍有約80名工人。籤語餅主要由麵粉和糖製成，機器將粉漿倒到模具上，送進烤箱烘烤，接著趁熱將籤文放在餅上，壓出形狀，之後還需定型、包裝、品管、磅重、裝箱等流程。

雲吞食品公司傳統市場副總裁黃本立表示，公司的籤語超過萬條，除了專門的籤語作家(Fortune Writer)，也有公司同事和外界投稿，內容會定期增加和更新；為了增加互動，也會透過社交媒體舉辦活動，讓有興趣的人為籤語增添色彩。

黃本立說，東北區為最大市場，占近三成。近八成銷往中餐館以及亞洲融合餐館(Asian fusion)，其餘則在沃爾瑪(Walmart)等大型零售業銷售。有些來往中國的航空和遊輪公司也會購買籤語餅，送給乘客。

製造籤語餅近40年，黃本立說，曾經贊助共和黨全國代表大會，在會上提供籤語餅，「讓更多人認識華人的食物與文化，這也是我們的目標」。他印象最深刻的是十多年前有個白人，拿著一疊百元鈔票走進工廠，要求把這些鈔票放在餅乾裡，「他就這樣站在我們的生產線，看著工人把一張張鈔票放進去」。

公司數位媒體專員麥嘉倫近期也用籤語餅向女友求婚，「我想要給她一個特別的求婚，因為公司有做大型的籤語餅，所以就用代表兩人文化背景的『中國紅』籤語餅，將戒指放在裡面，也象徵我們的愛像餅乾，愈來愈甜」。

紐約舊金山沃爾瑪傳統市場
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