影／張鵬亮守住中餐魂 顛覆傳統8年連開11家店

2019-04-30 08:58 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



一句英文不會說，卻是大華府主流食客圈追捧的中餐大廚之一；順潮流創新，仍保留「中餐魂」，顛覆傳統中餐館的家庭式經營，張鵬亮(Peter Chang)用企業管理模式八年內連開11家門店。

追逐中餐夢 滿手老繭、傷疤亦無悔

來自湖北貧困山村的張鵬亮，1981年考上武漢第二商業學校(現武漢商學院)廚師專業，為恢復高考後湖北省首批中專生，屬當時烹飪界最高學歷。但烹飪並非他的第一志願，加上此專業當時大眾認知度不高，他也有過矛盾情緒，受家人鼓勵，他以資優成績畢業，進入主要接待外賓的揚子江遊船工作，還在船上結識擅長麵點的妻子張紅英(Lisa Chang)。

2001年他獲中國駐美大使館廚師職位，攜家人來美；兩年後他離開使館追求自己的中餐夢，輾轉維州、喬州、北卡、田納西、舊金山等地，做過幕後廚子、合夥開餐館，最終回到大華府。

來自湖北的名廚張鵬亮(右)，數年間已在大華府開辦11家店面，逐漸邁向中餐高檔化，時不時在店內舉辦結合中國傳統文化的小吃活動，備受主流及華人食客歡迎。(記者羅曉媛/攝影) 分享 facebook

2011年2月，第一家Peter Chang在維州夏洛茲維爾開張，店名源自當年華盛頓郵報記者採訪時的一句建議—「叫Peter的人都很會做生意」，以及當時來自台灣的翻譯把大陸拼音的Zhang拼成Chang。

數年間，Peter Chang系列中餐館覆蓋大華府各區，北至馬州洛克維爾，南至維州維吉尼亞海灘，在當地主流美食圈履創佳話。但哪怕已有十多家門店，張鵬亮依舊每天在爐灶上忙活，手掌爬滿老繭，手臂上因熱油燙過的新傷舊痕也清晰可見。

品牌打響前，他有過許多嘗試，把老美不吃的內臟菜換掉，或是老中、老美不同菜單，每年還參加主流社區及慈善組織大大小小的活動，與大廚互動、切磋，邀請主流食評家嚐鮮等，慢慢建立起知名度。張鵬亮說，迎合市場趨勢做出改變，不是改變中餐的魂，也不是隨人起舞，一定要有自己的特色。他以自創的石鍋魚為例，實際是水煮魚的翻版，傳統做法是靠大量熱油蓋上保溫，但食客如今不喜重油，換成石鍋保溫，就成了一道既保留水煮魚的魂，又有自身特色的爆款菜。

另一道最受老美歡迎的「蔥油泡餅」，也是傳統蔥油餅的改良，這樣的例子還有很多。他指菜品因地而異，以印度裔為主的維州里奇蒙店，做工、用料都比蔬菜豆腐煲更佳的貴妃素餡豆腐，就賣的不如前者好，但在馬州洛克維爾店備受歡迎。

在經濟全球化、市場對正宗中餐接受度越來越高的大背景下，張鵬亮把武漢三鮮豆皮推廣到主流市場，也頗受歡迎。(記者羅曉媛/攝影) 分享 facebook

憶童年生活 就是要做出媽媽的味道

許多老牌中餐館因子女後代轉行而歇業，張鵬亮與女兒張宇(Lydia Chang)一開始也有過類似爭吵，但如今女兒找到了自己的定位，主管Peter Chang的商業發展，兩人在不斷的思想碰撞和妥協中，把品牌越做越大。

他名下的十多家餐館與P.F.Chang這類連鎖中餐不同，並非每家店都是統一風格及作業，尤其最近的兩家餐館Q by Peter Chang和Mama Chang，光投資就超過百萬，無論店面裝修、服務管理還是食材用料，均邁向「中餐高檔化」。

不過任何轉型都伴隨落差與「惡意」，高檔也常被冠以「價格高、份量少、華而不實」的「差評」。Q by Peter Chang開業頭年也有過低潮期，之後透過營銷、品鑑會等活動，才慢慢活絡了市場。

張鵬亮說，原先打算一直做Peter Chang系列，因為該模式是十多年探索得出，市場接受度高、成本利潤也較易掌控；但市場需要提升與變化，像Q by Peter Chang這類中檔偏上的中餐館，應是開始流行的模式。一般中餐館投資約30至50萬，而50至100萬的市場，只是稍稍提升，給市場適應的時間，也讓中餐文化有了逐步傳承的過程。

來自湖北的名廚張鵬亮，數年間已在大華府開辦11家店面，為了致敬家中的媽媽們，他近期在維州新開主打媽媽味的中餐，推出許多湖北特色美食，主流食客爭相嚐鮮、拍照。(記者羅曉媛/攝影) 分享 facebook

張亮說，如今美國餐飲市場也有「重組童年時候的生活碎片、還原媽媽和周邊影響」的大趨勢，最初構思Mama Chang時，他並不知道這一趨勢，但相信不同的店要有不同的呈現；而且媽媽的味道一直在腦海裡，他希望開一家主打媽媽味道的餐館，帶來不同的湖北菜，更致敬自己的媽媽和中國的媽媽們。

成功不全靠好廚師，他也引入有理念的企業管理模式。發展越好的店，他占的股份越少，都捐給好的員工。員工只有收入和分紅，對餐館經營並無話語權，但也起到激勵作用，因為做得好才有機會拿股份，一定程度上也能減少傳統中餐面臨的「用人荒」。