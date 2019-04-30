影／微軟工程師猶太情 可食中餐讓吃變心靈體驗

2019-04-30 08:54 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／馬州報導



「我討厭做飯，但我喜歡給人們投食(feed people)。」微軟軟體工程師阿米‧施萊伯(Ami Schreiber)一年前終於實現「夙願」，與妻子麗芙卡‧施萊伯(Ami Schreiber)在大華府猶太社區開了一家中餐外賣店「Holy Chow！」，只做「猶太可食(kohser)」的中餐。

猶太社區與中餐的淵源可追溯到很多年前，作為美國兩大非基督教移民族群，每年耶誕節，猶太家庭常只能在唯一開門的中餐館享受晚餐。阿米與麗芙卡所在的猶太社區也是如此，他們熱愛中餐，甚至在得知本地新開kosher中餐之後，向兩人送禮物表達感謝。

猶太夫婦阿米(左)和麗芙卡開在銀泉鎮開kosher中餐外賣，在大華府從事中餐近40年的廚子孫國雲(中)首次嘗試kosher與中餐的結合。(記者羅曉媛╱攝影) 分享 facebook

在猶太區開外賣店 用食物凝聚社區

作為北起巴爾的摩、南至邁阿密地區唯一kosher中餐外賣，「Holy Chow！」儘管商標設計的大膽，但與隔壁招牌醒目的該社區唯一猶太「可食」超市「Shalom Kosher」相比，門店反倒顯得不起眼，不過走進店內，卻給人一種不能更「可食」的乾淨清爽感。

老闆娘麗芙卡告訴本報，他們的「可食」菜其實與其他菜無異，但不用豬肉、蝦肉或貝殼類，只用健康且處理講究的牛肉、雞肉，清洗蔬菜也更仔細。從某種意義上而言，「kosher」也是讓吃變成一場心靈體驗(spiritual experience)。

阿米是軟體工程師，麗芙卡從事財務管理多年，為何突發奇想開中餐？麗芙卡說，這是丈夫多年來的心願，「因為他熱愛人(love people)，他知道餐館和食物能把人聚在一起」。

作為三個孩子的母親，她也希望由此給繁忙的在職媽媽提供一個新選項，「工作了一整天，不想做晚飯，只想要些快速、簡單、可負擔的食物。」並創新送餐方式，在不同社區設立中央送餐點，例如學校。「接孩子的同時，就能順便取走晚飯。」

猶太夫婦阿米(左)和麗芙卡開在銀泉鎮開kosher中餐外賣，在大華府從事中餐近40年的廚子孫國雲(中)首次嘗試kosher與中餐的結合。(記者羅曉媛╱攝影) 分享 facebook

大數據抓顧客喜好 掌廚師從溥儀皇廚

不過既是「kosher」，也意味著食材更貴、成本更高，傳統中餐外賣的特價午餐可能只需六元，他們則是12元。但這不妨礙忠實粉絲，正如願花更多錢買有機食品的人，社區也願意花更多錢買kosher中餐。

而且每逢周六即是猶太教的安息日(sabbath)，教義不允許當日烹調或操作任何用電的器具，他們也遵守教義在周六關門，但食客可在周五提前取餐，再用之前設定好的器具加熱。

兩人發揮各自專長，利用電腦系統掌握成本、銷售，還用大數據與雲端技術統計顧客的喜好或遠程操作實時推出活動，根據「大數據」，店內最受歡迎的菜是芝麻雞和左宗棠雞，蛋捲(egg rolls)和餃子也頗受猶太食客喜愛。

為擴大送餐範圍，夫婦倆想出新方案，除了在既定範圍的送餐上門，超出送餐範圍的地區就設立多個中央送餐點，顧客提前預定，到點再取。麗芙卡說，「拿到新鮮出爐的熱食，所有人都開心。」

同樣充斥著歡笑聲的，還有廚房，夫婦倆最早通過中文報紙(世界日報)招募到華人廚師，與猶太同事共事融洽，還教對方如何用中文喊外賣，整個團隊元氣滿滿。

麗芙卡說，雖然並非同一菜系，但孫大廚想出的新菜譜，能讓她想起烏克蘭祖母的牛肉胡蘿蔔湯。

餐廳內掌杓的是在大華府從事餐飲近40年的孫國雲，來自黑龍江的他師從「末代皇帝」溥儀原先的廚子，21歲時移民來美，「一腳踏進廚房就出不來了，因為真的熱愛做菜。」孫國雲說，這是他從業多年第一次嘗試kosher菜，根據老闆與食客的反饋不斷推陳出新，才能保持競爭力。